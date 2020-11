The Masked Singer: Krass! Diese knallharten Regeln gelten hinter den Kulissen

Zwei Promis mussten sich schon demaskieren. Am Dienstagabend folgt Nummer drei. Doch wen wird es bei „The Masked Singer“ als Nächsten treffen? „Die Katze“? „Das Alien“? Oder vielleicht doch die Familie Erdmann?

Wir sind im „The Masked Singer“-Liveticker für dich dabei.

Dienstag, 3. November:

10.51 Uhr: Damit sich auch keiner der „The Masked Singer“-Kandidaten verplappert, gibt es knallharte Regeln. Wie „Bild“ berichtet, sollen die Teilnehmer beispielsweise ein Zweithandy für die Dauer der Produktion bekommen. Nur das Team hinter der Show besitze die jeweilige Handynummer, sodass besonders geheime Details besprochen werden können.

Außerdem sind die Promis dazu verdonnert, die gesamte Zeit in ihrem Hotelzimmer oder angemieteten Appartment zu verbringen, wenn sie gerade nicht proben.

9.41 Uhr: Nun scheint auch Jochen Schropp, der bis vor einer Woche noch als „Der Hummer“ bei „The Masked Singer“ zu sehen war, überzeugt zu sein: Unter der Maske von „Das Skelett“ muss einfach Sarah Lombardi stecken.

In der Talkrunde „Stadt Land BILD“ gab der Moderator zu: „Wenn ich einen Namen nennen müsste, würde ich wahrscheinlich auch auf Sarah Lombardi tippen.“ Als Begründung erklärt er, dass die Sängerin ein echtes Allroundtalent ist, was sie in diversen TV-Formaten wie „Dancing On Ice“ oder „Let's Dance“ bewiesen hat.

Montag, 2. November:

20.09 Uhr: Ein Auftritt, der bei „The Masked Singer“ für ordentlich Diskussionen sorgte, ist der des Skeletts. Auf dem Instragram-Account der Prosieben-/Sat.1-Show wurde die mysteriöse Performance jetzt noch mal hochgeladen. Und die Vermutungen, wer unter der Skelett-Maske stecken könnte, sind immer noch eindeutig. So sind sich viele Fans sicher, dass es sich nur um eine Person handelt:

„Ohne Zweifel Sarah Lombardi“

„Ohne Zweifel Sarah Lombardi“ „Sarah Lombardi save“

„Sarah Lombardi definitiv“

18.02 Uhr: Änderung bei „The Masked Singer“. Eigentlich wird ja bekanntlich bereits vor der nächsten Sendung verraten, wer sich neben Sonja Zietlow und Bülent Ceylan ins Rateteam begibt. Doch diesmal ist alles anders, wie man nun der Instagram-Seite der Show entnehmen kann. Dort heißt es offiziell: „Den nächsten Rategast erfahrt ihr in der Liveshow.“ Geduld heißt das Motto diesmal also offenbar...

16.30 Uhr: Wahnsinn. Dass die Strafe hoch sein könnte, wenn sich einer der „The Masked Singer“-Promis verplappert, damit hat man rechnen können. Doch nun ist auch klar, wie viel die Promis im Ernstfall wirklich latzen müssen.

Im Gespräch mit „Bild“ verrät Jochen Schropp, der in der vergangenen Woche seine „Hummer“-Maske ablegen musste, wie viel Strafe ihm im Ernstfall gedroht hätte.

Gegenüber Moderatorin Panagiota Petridou verrät Schropp: „Weißt du, ich habe über 100.000 Euro eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.“ Uii, das wäre ein teurer Spaß geworden.