„The Masked Singer“: Auf IHN dürfen sich Fans jetzt freuen – „Haben ihn so vermisst“

Seit dem 18. November sind die Fans der Prosieben-Show „The Masked Singer“ wieder im Ratefieber. Einmal in der Woche wird die lustige Gesangsshow ausgestrahlt, in der Prominente in Ganzkörperkostümen performen.

Die feste „The Masked Singer“-Jury besteht aus Moderatorin Ruth Moschner und Komiker Rick Kavanian, zudem wohnen wechselnde prominente Jurymitglieder den Folgen bei. Das Rateteam muss anhand der Gesangsleistung und mit Hilfe von geheimnisvollen Videos erraten, welcher prominente Teilnehmer sich hinter dem Kostüm verbirgt. Nun gibt Prosieben einen Gastjuroren bekannt, auf den die Fernsehzuschauer schon sehnlichst gewartet haben.

„The Masked Singer“: Die Freude ist groß

Dem Instagram-Profil von „The Masked Singer“ folgen stolze 330.00 Menschen, die auf jeden kleinsten Hinweis darüber, wer hinter den Masken stecken könnte, hoffen. In den vergangenen Wochen wurden bereits der Okapi als Katja Ebstein, der Feuerlöscher als Eva Padberg, die Marsmaus als Jenke von Wilmsdorff und der Kiwi als Uwe Ochsenknecht demaskiert. Fünf weitere Kostüme gibt es noch zu erraten.

Nun verkündete das Team von „The Masked Singer“, welcher prominente Gast in der Jury der kommenden Ausgabe am Samstag (19. Dezember) sitzen wird. Es handelt sich um niemand Geringen als Musiker Rea Garvey. Der Sänger war bereits in mehreren Staffeln ein fester Bestandteil der Jury und wurde von den Fans der Sendung bereits schmerzlich vermisst. Mit seinen lockeren Sprüchen und seiner charmanten Art, machte Garvey den Ratespaß zu einem einmaligen Erlebnis.

Als die Fans von „The Masked Singer“ diese Neuigkeiten erfahren, sind sie ganz außer sich. Unter dem Beitrag des Instagram-Profils der Sendung häufen sich freudige Kommentare über den Gastjuroren der kommenden Sendung. Die Fans von Rea Garvey schreiben aufgeregt:

„Wow, es ist schön, dich wieder in der Jury zu sehen. Du machst alle so gut und verzauberst alle Menschen mit deinem Charisma.“

„Juhu. Und das nächste Mal bitte wieder fest dabei.“

„Kann er nicht ‚kommen, um zu bleiben‘? Rea gehört zur Sendung genau wie Opdi.“

„Wie cool, Rea immer ein Highlight im Rateteam!“

„Oh cool. Rea ist mega. Er fehlt wirklich sehr im Rateteam. Rea soll bitte in der nächsten Staffel wieder fest im Rateteam dabei sein.“

Die kommende Ausgabe von „The Masked Singer“ wird für die Fans der Sendung nun sicherlich besonders aufregend werden.

Welche Prominenten sich unter den restlichen Masken verbergen, bleibt abzuwarten. Für gute Unterhaltung wird das Rateteam garantiert sorgen.