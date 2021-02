„The Masked Singer“: Rea Garvey vermutet – DIESE Stars sind in Staffel 4 dabei

Es ist endlich wieder soweit. „The Masked Singer“ geht in seine vierte Runde. Noch ist es natürlich ein gut gehütetes Geheimnis, wer sich unter dem Masken von „Das Einhorn“, „Der Monstronat“, „Das Quokka“ und Co. versteckt.

Doch spätestens am Dienstagabend wird sich der erste Star enthüllen müssen. Wir sind für dich bei der Auftaktfolge von „The Masked Singer“ dabei.

9.00 Uhr: Rea Garvey spekuliert – Pietro Lombardi könnte „Das Quokka“ sein

Rea Garvey äußerte bereits vor der ersten Folge einige Vermutungen, welche Stars unter den Masken stecken könnten. Für „Die Schildkröte“ wünscht sich der Musiker einen beliebten Comedian. „Ich würde mich freuen über so einen Luke Mockridge! Ich glaube, der könnte diesen Charakter gut ausfüllen“, so der Sänger in der Pressekonferenz.

Hinter dem „Quokka“ vermutet Rea übrigens Pietro Lombardi und bei „Der Flamingo“ könnte er sich Conchita Wurst vorstellen. Ob Rateteam-Mitglied Rea Garvey damit richtig liegt, werden wir vielleicht schon heute Abend erahnen können.

8.09 Uhr: Rätsel werden dieses Jahr noch kniffliger

Die Fans haben sich eine kürzere Show unter der Woche gewünscht und ProSieben ist dem nachgegangen. Doch dafür sollen die Rätsel um die Identitäten der Promis dieses Jahr noch viel schwieriger sein, wie Senderchef Daniel Rosemann bei einer digitalen Pressekonferenz verriet.

Zum Glück scheint sich einer von ihnen schon selbst verraten zu haben. Um wen es sich handelt, liest du hier.

7.00 Uhr: ProSieben lässt die erste Bombe platzen

Und da ist auch der erste Star enthüllt. Wie auch in den vergangenen Shows machte der Sender immer ein großes Geheimnis darum, wer denn den dritten Platz im Rateteam einnehmen darf. Dieses Mal hat sich der Sender eine Comedy-Ikone in die Jury geholt.

----------------------------

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

-----------------------------

Carolin Kebekus ist in der Auftaktfolge dabei. Foto: ProSieben/Willi Weber

Neben Ruth Moschner und Rea Garvey wird Carolin Kebekus sitzen. Und die ist schon ganz aufgeregt. „Ich freue mich sehr, bei der ersten Sendung dabei zu sein, da alles 'neu' ist. Es gibt noch keine Hinweise, wer hinter welcher Maske steckt, und man darf die Stimmen das erste Mal hören! Und, dass in dieser Staffel ein Quokka dabei ist – eines meiner absoluten Lieblingstiere“, so Kebekus gegenüber ProSieben.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-----------------

Der Monstronaut bei „The Masked Singer“: Welcher Promi ist es?

Das Quokka bei „The Masked Singer“: Fans haben direkt einen Verdacht

Der Flamingo bei „The Masked Singer“: Fans erkennen direkt SIE

Der Stier bei „The Masked Singer“: Verrät ProSieben hier zu viel?

Die Schildkröte bei „The Masked Singer“: ER wäre eine Sensation

Das Küken bei The Masked Singer: Tipp kann nicht stimmen – oder doch?

Das Einhorn bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Der Leopard bei The Masked Singer: Zuschauer erkennen SIE

Das Schwein The Masked Singer: Fans erkennen SIE – Pro7 reagiert

Der Dinosaurier bei „The Masked Singer“: Steckt ER unter der Maske?

-------------------------

Und ProSieben hat sich nicht nur ein hochkarätiges Rateteam zusammengestellt, der Sender geht auch auf die Wünsche seiner Zuschauer ein. DAS wurde in der neuen Staffeln verändert.