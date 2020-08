„The Masked Singer“: Schock-Nachricht für die Fans – ProSieben geht drastischen Schritt

Diese Nachricht ist ein Schock für alle „The Masked Singer“-Fans. In der kommenden Staffel, die bereits im Herbst 2020 bei ProSieben zu sehen sein soll, muss ProSieben wohl Jurorin Ruth Moschner verzichten.

Für die „The Masked Singer“-Kult-Jurorin Ruth Moschner, die vor allem mit ihren mittlerweile legendären Rate-Künsten immer wieder für Lacher und wertvolle Hinweise sorgte, wird nun Bülent Ceylan einspringen.

Dies hat der Komiker mittlerweile auch auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. „Als ich erfahren habe, dass ich festes Jury-Mitglied bin, war ich glücklich wie ein kleiner Junge. Gerade in dieser Corona-Zeit, wo außer im Auto-Kino kaum Live-Auftritte möglich sind, ist Fernsehen eine der wenigen Optionen für uns Künstler“, berichtet der Komiker freudestrahlend.

„The Masked Singer“: Ruth Moschner verlässt die Jury – ER ersetzt sie

Verlässt Ruth Moschner die „The Masked Singer“-Jury.

Ein steiler Aufstieg, war Bülent Ceylan doch in Staffel 1 als Sänger und in Staffel 2 als Teilzeit-Jurymitglied zu sehen. Nun also der feste Job bei „The Masked Singer“.

Doch die Schock bei den Ruth Moschner-Fans sollte nicht allzu groß werden. Es ist nämlich nur ein Abschied auf Zeit. So soll die Moderatorin schon in Staffel 4 wieder bei „The Masked Singer“ am Start sein.

„The Masked Singer“: Im Herbst wieder mit Zuschauern im Studio?

Doch es gibt noch weitere Fragen. So ist noch immer nicht klar, wie sich die Corona-Lage auf die Show auswirken wird. Sprich: Kann die Show mit Publikum ausgestrahlt werden? Wenn ja, wie viele Zuschauer dürfen dabei sein?

Man darf also gespannt sein, was sich ProSieben so für „The Masked Singer“ ausdenken wird. Eines ist jedoch klar: Spektakulär dürfte die Gesangs-Show auch in Staffel 3 wieder werden.

Bei Twitter verriet ProSieben schon Details zum Sendestart. Alle Infos dazu findest du hier.