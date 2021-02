„The Masked Singer“: In die Falle getappt – erster Kandidat verplappert sich vor laufender Kamera

Damit hatte er wohl nicht gerechnet. Am Samstag hatte die „Bild“-Zeitung wieder zu ihrer Show „Stadt Land Bild“ geladen. Zu Gast waren dabei „GNTM“-Star Barbara Meier, Moderator Amiaz Habtu und Tanzcoach Detlef D! Soost. Eigentlich sollte es nur ein lustiges Spiel angelehnt an den Klassiker „Stadt Land Fluss“ werden. Doch plötzlich kam die verhängnisvolle Frage zur ProSieben-Show „The Masked Singer“.

So fragte Moderator Thomas Wagner Detlef D! Soost nur ganz beiläufig, wie denn die Proben zu „The Masked Singer“ laufen würden. Und der Tanzcoach tappte direkt in die Falle.

„The Masked Singer“: Tappt Detlef D! Soost hier in die Falle

„Ich glaube sehr gut. Aber ich habe da...“, plapperte Soost lustig drauf los, bis es ihm plötzlich dämmerte. „Achso...“, rief Soost und grinste nur verschämt.

----------------------------

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

-----------------------------

Hat Detlef D! Soost sich verplappert? Foto: IMAGO / Rainer Unkel

Hat sich Soost etwa live bei „Bild“ verraten? Moderator Amiaz Habtu jedenfalls sprang direkt auf den Zug auf. „Masked Singer? Boah, ich wollte gerade sagen, was war denn das jetzt hier“, lachte er laut in die Kamera.

„The Masked Singer“: Detlef D! Soost versucht Situation noch zu retten

Und Soost? Der versuchte die Situation noch irgendwie zu retten. Er könne sich natürlich auf keinen Fall vorstellen, bei der ProSieben-Show mitzumachen. „Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil wenn ich singe, ist das Körperverletzung. Meine Kinder rennen aus der Wohnung, wenn ich anfange zu singen. Die sagen 'Papa, du darfst alles, aber nicht singen'“, so der ehemalige „Popstars“-Coach.

-----------------

Der Monstronaut bei „The Masked Singer“: Welcher Promi ist es?

Das Quokka bei „The Masked Singer“: Fans haben direkt einen Verdacht

Der Flamingo bei „The Masked Singer“: Fans erkennen direkt SIE

Der Stier bei „The Masked Singer“: Verrät ProSieben hier zu viel?

Die Schildkröte bei „The Masked Singer“: ER wäre eine Sensation

Das Küken bei The Masked Singer: Tipp kann nicht stimmen – oder doch?

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Einhorn bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Der Leopard bei The Masked Singer: Zuschauer erkennen SIE

Das Schwein The Masked Singer: Fans erkennen SIE – Pro7 reagiert

Der Dinosaurier bei „The Masked Singer“: Steckt ER unter der Maske?

-------------------------

Na, da sind wir ja mal gespannt, ob am Dienstag die „The Masked Singer“-Jury schreiend aus dem Studio rennt oder nicht.

Auf eines dürfen sich jedenfalls Zuschauer und Jury freuen. Was das ist, liest du hier.

Ob ProSieben auch in Staffel 4 auf die anhaltende Pandemie Rücksicht nehmen muss? Im Herbst 2020 stellte das Coronavirus die Produktion vor eine neue Herausforderung.