„The Masked Singer“: ProSieben sorgt für Sensation – ausgerechnet ER ist dabei!

Masked Singer: Das sind die Kostüme in Staffel 2

Was für eine Sensation! Am Dienstagabend ist es soweit. Das Finale von „The Masked Singer“. Die Identitäten der letzten Masken werden dann endlich enthüllt. Außerdem können die Zuschauer der Sendung von zu Hause aus entscheiden, wer die zweite Staffel der Gesangs-Show gewinnt und den Pokal von Astronaut Max Mutzke übernimmt. Der ist nämlich der Überraschungsgast in der Jury, wie ProSieben jetzt enthüllte.

„The Masked Singer“: ProSieben holt Vorjahressieger zurück

Der Sieger des letzten Jahres ist jedenfalls schon ganz gespannt auf das Finale: „Ich freue mich total darauf, ins The Masked Singer-Studio zurückzukehren und alle wieder zu sehen. Ich freue mich total auf die Demaskierungen, weil ich sicher bin, dass ich ein paar der Promis persönlich kenne. Und ich bin total auf den Moment gespannt, wenn der Sieger seine Maske abnimmt und ich den Preis überreichen darf – von Gewinner zu Gewinner. Das ist ein ganz tolles Symbol.“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

The Masked Singer: Wer verbirgt sich hinter den Kostümen?

Der „The Masked Singer“-Sieger von vergangenem Jahr ist zurück. Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Doch bevor Mutzke seinen Pokal dem neuen Gewinner der Show übergibt, wird er noch versuchen als Rate-Gast zusammen mit Ruth Moschner und Rea Garvey den Identitäten von Faultier, Drache, Hase und Wuschel auf die Spur zu kommen. Wird es ihnen gelingen?

Im Vorfeld wurde schon häufig spekuliert, welcher bekannter Promi sich unter der Verkleidung verbirgt. Hier kannst du nachlesen, wer sich hinter der Maske verstecken könnte:

Wer steckt hinter der Identität von Wuschel? Foto: imago images/Future Image

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

ProSieben strahlt das spannende Finale ab 20:15 auf seinem Sender und auf Joyn aus. Im Anschluss gibt es dann sogar noch ein „The Masked Singer – red. Spezial“. (kf)