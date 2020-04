The Masked Singer: Zuschauer stocksauer – wegen DIESER Aktion von Prosieben

„The Masked Singer“ begeistert Woche für Woche die Zuschauer, beschert Prosieben jeden Dienstag Traumquoten.

Die Fans lieben das Ratespiel, welcher Promi unter welchem Kostüm stecken könnte. Doch nun sind sie mächtig sauer - weil der Sender zu weit ging. Bei „The Masked Singer“ gibt es in jeder Folge Indizien, wer hinter welcher Maske steckt. Anhand derer sollen Jury und Zuschauer erraten können, welche Promis in der Live-Show dabei sind.

„The Masked Singer“: Fans sind sauer

Vergangene Woche ging das Abenteuer „The Masked Singer“ für Schauspielerin Caroline Beil zu Ende. Wirklich niemand hatte damit gerechnet, dass sie im Roboterkostüm stecken würde.

Doch warum fiel der Name weder bei der Jury um Ruth Moschner und Rea Garvey noch bei den Fans der Sendung? Zuschauer haben eine Erklärung: Die Hinweise waren einfach zu schlecht.

Besonders das Indiz um eine Mutter mit Diamanten, die als Live-Indiz in der Entscheidungsrunde gezeigt wurde, sorgt für erhitzte Gemüter. Denn sie soll darauf hinweisen, dass die Mutter von Caroline Beil die Miss-Wahl in Hamburg 1964 gewann. Für die Fans zu weit hergeholt.

Caroline Beil ist der Roboter. Foto: Prosieben/Willi Weber

Eine Auswahl an Kommentaren:

Wer weiß denn nicht, dass Die Mutter von Caroline Beil 1964 ein Diadem trug?

Grandioser Hinweis zu Caroline Beil bei Masked Singer: eine Mutter mit Diamanten, weil ihre Mutter mal eine Diamantkette trug. Warum kein Hackebeil?

Die Hinweise sind ja wohl alles andere als hinweisend. Eine Mutter mit Diamanten ist ein Hinweis, dass die Mutter von Caroline Beil einmal Diamanten trug? Was noch: Der Hotdog ist ein Hinweis, dass sie 1996 einmal einen gegessen hat?

Als ob ich die Mutter von Caroline Beil kenne. Geschweige denn weiß, dass sie ein Diadem trug. als sie irgendeine Misswahl gewann

Warum konnten wir Caroline Beil nicht erraten? Bei diesen klaren Indizien. Man sind wir blöd! *nicht

So hätten Sie auf Caroline Beil kommen können: Der Roboter steht im Film in einem Raum voller Luft, denn Caroline Beil atmet bereits seit ihrer Geburt ausschließlich Luft

Zuschauer sind wütend

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zuschauer sauer sind auf Prosieben. Als Rebecca Immanuel vor der Corona-Zwangspause demaskiert wurde, fanden die Fans, die Schauspielerin sei zu unbekannt, um anhand von Hinweisen erkannt zu werden.

Immerhin: In der letzten Folge musste das Chamäleon verraten, wer im Kostüm steckt. Es handelte sich um keinen Geringeren als Dieter Hallervorden! Alles zur letzten Sendung kannst du hier nachlesen>>> (cs)

Das große Finale von „The Masked Singer“ kommt am Dienstag, 28. April, um 20.15 Uhr bei Prosieben.