„The Masked Singer“: Rateduo steht fest – „Oh, wie schade“

Der Countdown bis zur 8. Staffel von „The Masked Singer“ auf Prosieben läuft. Am 1. April geht das Rätselraten darüber, welcher Promi hinter den Masken steckt, wieder los. Zehn Stars gilt es zu enthüllen.

Nicht nur die Fans versuchen, den Stars auf die Schliche zu kommen, sondern auch das Rateteam. Und der Sender hat kurz vor dem Start nun enthüllt, welches Duo diese knifflige Aufgabe übernimmt. Kleiner Spoiler vorweg: Sie sind keine Unbekannten bei „The Masked Singer“.

„The Masked Singer“: Vernichtende Kritik für Rateduo

„Endlich wieder vereint: In dieser Staffel von maskedsinger ist unser Ratedreamteam Ruth Moschner und Rea Garvey endlich wieder gemeinsam hinter dem Ratepult!“, verkündete die Gesangsshow am Freitag (24. März). Doch die Zuschauer reagieren sehr ernüchternd auf die Reunion. Das Rate-Duo hatte bereits in der zweiten, vierten und sechsten Staffel das Zepter in der Hand. In der letzten Staffel lenkte Ruth Moschner alleine die Strippen.

Einige Zuschauer hätten sich offenbar über eine Veränderung am Jurypult gefreut. „Ein neues Rateteam wäre echt mal cool gewesen, wird auf Dauer langweilig“ oder „Oh wie schade, schon wieder Ruth – Ich hätte mal ein anderes Rateteam besser gefunden!“, heißt es in den Kommentaren. Doch einige freuen sich auf das Comeback des Dreamteams: „Super, wieder mit dem besten unterhaltsamsten Rateteam! Ruth und Rea gehören einfach zu Masked Singer!“ und „Oh geil es gibt keine besseren und lustigeren als Rateteam.“

Ruth Moschner will erneut Masken enttarnen

Und eines muss man Ruth Moschner lassen: Ihren Stammplatz bei „The Masked Singer“ hat sie sich redlich verdient. Niemand ist so gut informiert wie sie und niemand ist so aufmerksam, wenn es darum geht Indizien und Stimmen der versteckten Promis zu sammeln. Die Erfolgsquote der quirligen Moderatorin beim Enttarnen der kostümierten Stars ist so hoch, wie bei sonst keinem. Und völlig alleine gehen die beiden Hobby-Detektive ja nicht auf Spurensuche.

In jeder Show kommt ein prominenter Gast als Unterstützung hinzu. Vor dem Start werden nach und nach die Kostüme bekannt gegeben. Fünf Masken stehen bereits fest: Das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel, der Waschbär und das Känguru. Noch fünf weitere Kandidaten werden bei „The Masked Singer“ erwartet.