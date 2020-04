The Masked Singer: Prosieben lässt die Bombe platzen – „Jetzt können wir es sagen ...“

Am Dienstag stand das Halbfinale von „The Masked Singer“ an. Die Prosieben-Show steuert auf die Zielgerade zu. 'Das Chamäleon' ist raus und so stehen 'Der Wuschel', 'Der Hase', 'Der Drache' und 'Das Faultier' im Finale von „The Masked Singer“ 2020.

Am Dienstagabend hat sich also entschieden, wer um die Krone singen darf. Klar, dass wir da nicht fehlten. Hier in unserem Liveticker kannst du alles Wichtige zum großen Halbfinale von „The Masked Singer“ nachlesen.

„The Masked Singer“: Halbfinale 2020 im Liveticker zum Nachlesen:

Mittwoch, 22. April:

10.58 Uhr: „The Masked Singer“ hat auch auf seinem Instagram-Kanal bekanntgegeben, wer raus ist: „Das Chamäleon wurde demaskiert. Dieser Promi steckt hinter der Maske“:

Dienstag, 21. April:

22.55 Uhr: „Vor euch steht ein Mitglied der Risikogruppe.“ Seinen Humor hat Didi Hallervorden auch in Zeiten von Corona nicht verloren.

22.50 Uhr: ES IST Didi Hallervorden!!!

Didi Hallervorden ist das Chamäleon. Foto: imago images

22.48 Uhr: Ebenfalls im Finale ist 'Der Hase'. Damit ist 'Das Chamäleon' raus.

22.47 Uhr: Im Finale ist auf jeden Fall 'Der Wuschel' dabei!

22.40 Uhr: Nur noch wenige Sekunden, dann wissen wir, wer ins Finale einzieht.

22:33 Uhr: Ist etwa Sonja Kraus der Hase?

22.28 Uhr: Nun singt 'Der Hase' ein letztes Mal. Ihr Song: „Close to you“ von den Carpenters.

22.20 Uhr: Luke Mockridge kennt den Wuschel, verrät das putzige Kerlchen. Hier kannst du nachlesen, wen Luke Mockridge bei seinem Gastauftritt nannte:

22.15 Uhr: Klar, dass nun auch noch ein wenig Werbung für Raabs „Free ESC“ gemacht wird. Am 16. Mai übrigens. Mit tollen Künstlern, wie Conchita sagt.

The Masked Singer: Die Jury – Ruth Moschner und Rea Garvey. Foto: ProSieben/Willi Weber

22.10 Uhr: Der Hinweis des Chamäleons. Eine Spielzeugangel mit drei Fischen.

22.07 Uhr: Jetzt singen die verbliebenen drei Teilnehmer noch einmal. Zuerst 'Das Chamäleon'- Es singt mehr schlecht als recht „Blame it on the Boogie“ von 'The Jacksons'.

22.03 Uhr: Und 'Das Faultier' ist weiter.

21.49 Uhr: Rea Garvey dagegen glaubt an Stefan Raab.

21.46 Uhr: Alvaro Soler. Conchita Wurst bringt einen ganz neuen Namen ins Spiel.

21.45 Uhr: An den hohen Stellen von Wiz Khalifas „See you again“ kann man beim Faultier schon Stefan Raab heraushören. Oder?

21.25 Uhr: Conchita Wurst glaubt an Enie van de Meiklokjes. Die vielen Hinweise an Holland brachten sie darauf.

21.18 Uhr: Ruth Moschner schwankt zwischen Mike Singer und Sami Slimani.

21.10 Uhr: 'Der Wuschel' legt mit Amy Winehouses 'Valerie' vor.

21.05 Uhr: Und nun der Dreikampf zwischen 'Der Wuschel', 'Der Hase' und 'Das Faultier'.

21.01 Uhr: Direkt weiter ist 'Der Drache'. Verdient!

21 Uhr: Jetzt entscheidet sich, wer direkt ins Finale einzieht.

20.45 Uhr: Der Drache ist einfach mit Abstand der beste Sänger der Staffel. Beautiful von Christina Aguilera. Ganz groß.

Ruth Moschner glaubt ganz fest an Gregor Meyle. Den hatte übrigens Rea Garvey zuerst genannt. Moschner kann sich aber auch Henning Baum vorstellen. Kommt der Drache etwa aus Essen?

20.40 Uhr: Und nun der Drache.

Alle Infos zum Drachen gibt es hier:

20.35 Uhr: Conchita Wurst ist sich sicher. Das Chamäleon ist Michael Kessler. Ruth Moschner jedoch glaubt eher an Ingo Appelt. Wir bleiben also bei Komikern.

20.30 Uhr: 'Das Chamäleon' singt „D i S C O“ von Ottawan aus den 80ern.

Wer das Chamäleon ist, liest du hier:

20.22 Uhr: Chamäleon gegen Drache und Wuschel gegen Hase gegen Faultier sind heute die Duelle. Die beiden Sieger sind direkt weiter. Die restlichen kämpfen um die letzten beiden Finaltickets.

20.20 Uhr: Unter den Klängen von Britney Spears läuft „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel ins Studio ein.

Das kann ja nur groß werden.

20.10 Uhr: In fünf Minuten geht das Halbfinale endlich los. In der Jury dieses Mal am Start: Conchita Wurst. Natürlich im hautengen Glitzerdress.

19.30 Uhr: Zur Auswahl stehen 'Das Faultier', 'Das Chamäleon', 'Der Hase', 'Der Drache' und 'Der Wuschel'.

19.05 Uhr: Wer wohl heute Abend seine Maske abnehmen muss?

18.30 Uhr: Den Humor hat man bei ProSieben wohl auch in Zeiten des Coronavirus nicht verloren. So hatte „The Masked Singer“ ja fast drei Wochen wegen Coronavirus-Erkrankungen im Team aussetzen müssen, bevor es in der vergangenen Woche dann endlich weiterging.

Doch war das Coronavirus wirklich der Grund? Auf Instagram schreibt der Sender nun: „Okay, jetzt können wir es ja sagen: die #MaskedSinger-Pause war nur, weil Hasi über Ostern beschäftigt war.“ Wie bitte???

Natürlich alles nur ein Spaß. Der echte Osterhase trägt hat seine Eier doch in einem Korb und nicht in einer pinken Handtasche.

17.00 Uhr: So langsam steigt die Spannung kurz vor dem Halbfinale.

Das Monsterchen freut sich auf das Halbfinale von „The Masked Singer“. Foto: The Masked Singer Germany/instagram

6.00 Uhr: „The Masked Singer“ 2020 geht ins Halbfinale und ProSieben holt dafür einen echten Superstar in die Show. Nur noch zwei Shows, dann ist „The Masked Singer“ 2020 auch schon wieder Geschichte. Doch so kurz vor Schluss will es ProSieben wohl noch einmal so richtig krachen lassen.

„The Masked Singer“ 2020: SIE ist die Neue in der TMS-Jury

Wie der Sender jetzt bekannt gab, wird Superstar und ESC-Siegerin Conchita Wurst das Rateteam am Dienstag unterstützen. Conchita Wurst wird also den Platz neben Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey einnehmen.

Damit nimmt ProSieben einigen Zuschauern die Hoffnung, dass der österreichische Superstar selbst unter der Maske von „Hase“, „Wuschel“, „Chamäleon“, „Drache“ oder „Faultier“ stecken könnte.

„The Masked Singer“: Conchita Wurst will mit Ruth Moschner mithalten

Conchita Wurst jedenfalls freut sich auf ihren ersten Einsatz bei „The Masked Singer“: „The Masked Singer‘ ist so spannend und unterhaltsam, weil es um die Stimmen geht, aber man gleichzeitig von den fantastischen Kostümen einfach nicht wegsehen kann. Ich freue mich schon sehr, beim Halbfinale als Rategast dabei sein zu dürfen. Mal sehen, ob ich mit Ruth ‚Miss Marple‘ Moschner mithalten kann!“

Da muss sich der 31-jährige Travestie-Künstler, der 2014 mit dem Song „Rise like a Phoenix“ den Eurovision Song Contest gewinnen konnte, aber ordentlich strecken müssen. Schließlich gibt es wohl kein Jurymitglied, das sich so detailliert auf „The Masked Singer“ vorbereitet hat, wie Ruth Moschner.