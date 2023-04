„The Masked Singer“: ProSieben enthüllt plötzlich IHRE Identität

Und schon wieder eine ehemalige „The Masked Singer“-Teilnehmerin in der Jury. Dieses Mal sogar eine Siegerin. Es war ein wenig ruhig um Sarah Engels geworden. Nach der Geburt ihrer Tochter Solea hatte sich die Sängerin, die einst als Skelett die ProSieben-Musikshow gewann, ein wenig zurückgezogen. Nun ist Schluss damit. Als Rategast wird Sarah Engels am Samstag (29. April) zurück auf die große „The Masked Singer“-Bühne treten.

Sarah Engels hatte 2020 bei „The Masked Singer“ als Kandidatin teilgenommen und damals bravourös gewonnen. Mit Songs wie „I have nothing“ von Whitney Houston oder „Chandelier“ von Sia sorgte die „Deutschland sucht den Superstar“-Finalistin für absolute Gänsehaut bei Millionen von Zuschauern.

Sarah Engels kehrt zu „The Masked Singer“ zurück

Es ist also durchaus ein kluger Schachzug, die Kandidatin von einst ins Coaching-Team zu holen. Schließlich weiß kaum jemand besser, wie es den Stars unter den Masken geht, wie jemand, der den Druck schon selber spüren durfte.

+++ „The Masked Singer“: Zwei neue Stars enttarnt +++

Im Rennen sind übrigens noch fünf Masken: Der Igel, der Schuhschnabel, der Frotteefant, der Toast und Diamantula. Wer davon ins Finale am 6. Mai einziehen wird? Wir dürfen gespannt sein.

+++ Diamantula bei „The Masked Singer“: „Kelly Family“-Sängerin enttarnt +++

Klar ist jedoch, dass die Raterei schon jetzt groß ist. So wird unter dem Kostüm von Diamantula Kelly-Family-Star Patricia Kelly vermutet. Ebenfalls ein riesiger Favorit auf eine „The Masked Singer“-Teilnahme ist der „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger von 2012. Er wird unter der Maske vom Schuhschnabel vermutet.

SIE sind sicher nicht dabei

Dazu gibt es aber auch Stars, die sicher ausgeschlossen sind. Darunter beispielsweise Helene Fischer, die gerade auf großer Tour durch Deutschland ist. Ebenfalls ausgeschlossen: Dieter Bohlen. Der Poptitan saß in der Jury des „DSDS“-Finales in Köln, während zeitgleich bei „The Masked Singer“ gesungen wurde. Gleiches gilt für Pietro Lombardi, Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice.

Mehr Nachrichten:

Ebenfalls sicher nicht dabei: Schlagerstar Matthias Reim (spielt in Lingen an der Ems), Mitglieder der Band „Fettes Brot“ (Konzert in Bielefeld) oder Ex-„The Voice of Germany“-Sieger Andreas Kümmert, die gleichzeitig zu „Masked Singer“-Shows Konzerte spielten.