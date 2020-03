The Masked Singer startete am 10. März in die zweite Staffel.

Neben den bunten Kostümen waren sie das eigentliche Highlight bei „The Masked Singer“: Die Juroren, oder wie es bei Prosieben heißt: das Rateteam.

Während im vergangenen Jahr Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Sänger Max Giesinger im Rateteam saßen, hat der Sender für die zweite Staffel, die schon am 10. März startet, ein wenig durchgemischt.

„The Masked SInger“: ER ist der Neue in der Jury

Wieder mit dabei ist Moderatorin Ruth Moschner. Die hatte sich im vergangenen Jahr als ehrgeiziger Detektiv geoutet, und war selbst in ihrer Freizeit ausgiebig damit beschäftigt, herauszufinden, wer wohl unter den bunten Masken steckte.

--------------

The Masked Singer:

Die Show startet am 10. März 2020 bei Prosieben

Die Show stammt aus Korea

Sie wurde bereits in 50 Länder verkauft

--------------

Moschner: „Ich liebe Ratespielchen und das Zusammensetzen von Puzzleteilen. Dazu kommen die coole Musik und die knallbunten Masken. Es ist die Mischung aus Ratespaß und dem kleinen Wahnsinn zu wissen, man kennt die Stars zu 100 Prozent, aber erfährt es eben erst ganz zum Schluss. Ich kann jetzt schon an nichts anderes mehr denken und erstelle Listen. Ich folge Verdächtigen auf Instagram, checke Tourdaten und beobachte die Kollegen, wie sie sich mir gegenüber verhalten.“

-----------------

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Das Chamäleon'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Roboter'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Fledermaus'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Drache`? +++

+++ The Masked Singer: Wer ist der Wuschel? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Göttin'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Das Faultier'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Kakerlake'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Dalmatiner`? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Hase'? +++

-----------------

Von „The Voice of Germany“ zu „The Masked Singer“

Rea Garvey war im vergangenen Jahr als Gastjuror dabei. Foto: ProSieben

Neu dabei ist Sänger und „The Voice of Germany“-Juror Rea Garvey. Er freut sich schon riesig auf die neue Aufgabe: „The Masked Singer‘ sorgt sofort für einen hohen Suchtfaktor. Jeder Zuschauer will einfach wissen, wer hinter den Masken steckt. Selbst wenn Du das Gefühl hast, die jeweilige Person hinter der Maske erkannt zu haben, musst Du die Show live angucken um wirklich sicher zu sein. Ich hätte nie geglaubt, dass man so viele Promis so lange geheim halten kann, aber ProSieben hat es geschafft und mit ‚The Masked Singer‘ die spannendste neue Show im letzten TV-Jahr geboten.“

+++ „The Masked Singer“-Finale: Fans genervt – wegen DIESER einen Sache +++

Dazu wird Prosieben noch wöchentlich einen Überraschungsjuror präsentieren.