„The Masked Singer“: Geheimnis gelüftet? Insider enthüllt drei Namen

Und schon sind wir im Viertelfinale von „The Masked Singer“ angelangt. Wen wird es wohl heute treffen? Wir sind live für dich dabei.

Alle Infos zu „The Masked Singer“ im Liveticker:

18:50 Uhr: Weiß die „Bild“ etwa mehr? Die Zeitung soll die Identität von gleich drei Kandidaten enthüllt haben: Demnach befinden sich in den Kostümen der Erdmännchen Lucas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger. Das Skelett soll Sarah Lombardi sein, so Insider gegenüber der „“.

Zugegeben, ganz neu sind die Namen nicht. Sie kursieren schon länger, wenn es um die Erdmännchen und das Skelett ging.

14.45 Uhr: Wer wird heute wohl neben Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im „The Masked Singer“-Rateteam sitzen? Noch hält sich ProSieben hier bedeckt. Das Rätsel soll erst um 20.15 Uhr in der Show geteilt werden.

8.35 Uhr: Sie ist schon eine Ratelegende bei „The Masked Singer“: Ruth Moschner. Kein Wunder, sie ist klug, witzig und wahnsinnig erfolgreich. Die Moderatorin war in den vergangenen beiden Staffeln „The Masked Singer“ nicht nur dafür verantwortlich, dass sich kein Promi zu sicher unter seiner Maske sein durfte... Nein, sie dürfte mit ihren fast detektivischen Ratekünsten auch dafür verantwortlich gewesen sein, dass Millionen Zuschauer jeden Dienstag zuverlässig ihren Fernseher einschalteten.

Klar, dass es bei den vielen Zuschauern nicht nur 'normale' Menschen gibt. Prominenz kennt nicht nur die Sonnenseite. Das musste die „The Masked Singer“-Moderatorin nun feststellen, als sie die Mails und Nachrichten bei Instagram checkte.

„The Masked Singer“-Moderatorin Ruth Moschner bekommt widerliche Mails

Um es vorwegzunehmen: Jetzt wird es richtig ekelhaft. Denn anscheinend glauben manche Menschen, dass es okay sei, Ruth Moschner auf widerlichste Art und Weise zu belästigen.

Ruth Moschner Foto: imago images / Andreas Weihs

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Ruth Moschner nun die „Highlights“. Da wird die 44-Jährige gefragt, ob es sie nicht reizen würde, einen Nachrichtenschreiber als Sklaven zu dominieren. Ein anderer möchte gerne auf ihre Füße ejakulieren und ein Weiterer bietet der Moderatorin 10.000 Euro für Sex.

Das ist Ruth Moschner:

Ruth Isabel Moschner wurde am 11. April 1976 geboren

Sie arbeitet als Schauspielerin, Moderatorin und Schriftstellerin

Ihr erster Fernsehauftritt war mit zehn Jahren bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“

In den ersten beiden Staffeln von „The Masked Singer“ war sie ein fester Bestandteil des Rateteams

In der dritten Staffel trat sie ein Mal im Rateteam auf

Ruth Moschner ruft die „Höhlenawards“ ins Leben

Beeindrucken lässt sich Moschner von den Ekel-Nachrichten jedoch nicht. Sie ruft kurzerhand die „Höhlenawards“ ins Leben und lässt ihre Follower abstimmen, ob die Personen, die ihr solche Nachrichten schreiben, Höhlenmenschen sind oder nicht. Passender kann man darauf wohl nicht reagieren.

Vergangene Woche wurde bei „The Masked Singer“ das Alpaka enttarnt - dahinter steckte niemand Geringeres als Sylvie Meis. So reagierten die Zuschauer>>>