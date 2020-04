The Masked Singer: ProSieben lässt Bombe platzen – DIESER Superstar ist dabei

„The Masked Singer“ 2020 geht ins Halbfinale und ProSieben holt dafür einen echten Superstar in die Show.

Nur noch zwei Shows, dann ist „The Masked Singer“ 2020 auch schon wieder Geschichte. Doch so kurz vor Schluss will es ProSieben wohl noch einmal so richtig krachen lassen.

„The Masked Singer“ 2020: SIE ist die Neue in der TMS-Jury

Wie der Sender jetzt bekannt gab, wird Superstar und ESC-Siegerin Conchita Wurst das Rateteam am Dienstag unterstützen. Conchita Wurst wird also den Platz neben Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey einnehmen.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Damit nimmt ProSieben einigen Zuschauern die Hoffnung, dass der österreichische Superstar selbst unter der Maske von „Hase“, „Wuschel“, „Chamäleon“, „Drache“ oder „Faultier“ stecken könnte.

„The Masked Singer“: Conchita Wurst will mit Ruth Moschner mithalten

Conchita Wurst jedenfalls freut sich auf ihren ersten Einsatz bei „The Masked Singer“: „The Masked Singer‘ ist so spannend und unterhaltsam, weil es um die Stimmen geht, aber man gleichzeitig von den fantastischen Kostümen einfach nicht wegsehen kann. Ich freue mich schon sehr, beim Halbfinale als Rategast dabei sein zu dürfen. Mal sehen, ob ich mit Ruth ‚Miss Marple‘ Moschner mithalten kann!“

Da muss sich der 31-jährige Travestie-Künstler, der 2014 mit dem Song „Rise like a Phoenix“ den Eurovision Song Contest gewinnen konnte, aber ordentlich strecken müssen. Schließlich gibt es wohl kein Jurymitglied, das sich so detailliert auf „The Masked Singer“ vorbereitet hat, wie Ruth Moschner.