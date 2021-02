„The Masked Singer“: Pro7 verkündet Änderung – Zuschauer hatten sie sich gewünscht

„Teil unseres Jobs ist es auch, unseren Zuschauern zuzuhören“, verriet ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann in der offiziellen Pressekonferenz zur neuen Staffel von „The Masked Singer“ und kündigte damit gleichzeitig eine Änderung in der Show an, die von vielen Zuschauern gewünscht wurde.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Foto: IMAGO / Future Image

„Ein klarer Wunsch war“, so Rosemann, dass „The Masked Singer“ nicht wieder bis in die Puppen geht. Und diesem Zuschauer-Wunsch hat ProSieben nun Rechnung getragen.

„The Masked Singer“: ProSieben kündigt Änderung an

„Die Shows werden in diesem Jahr kürzer“, so Rosemann. Demnach werde die Folgeshow „Late Night Berlin“ nicht erst wieder um 1.30 Uhr starten, sondern deutlich früher.

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

„Es wird der Show 'The Masked Singer' keinen Abbruch tun. Wir haben mit dem Team von Endemol Shine eine tolle Dramaturgie entwickelt. Gleichzeitig wird das Ganze so lang oder kurz laufen, dass wir ein kleines 'Red' noch machen. Das ist wichtig, wir wollen den Prominenten noch hören, der demaskiert wurde und dann haben wir 'Late Night Berlin' um 23.30 Uhr“, so Rosemann.

„The Masked Singer“: Matthias Opdenhövel freut sich über Änderung

Ein Punkt, der auch Moderator Matthias Opdenhövel gut passt. „Ich finde, das ist eine super Entscheidung. Ich bin ja ein Freund von komprimiert, zack, zack, zack... Wir können jetzt natürlich, weil sich die Sendung so toll etabliert hat und alle wissen, worum es geht, können wir natürlich superschnell Tempo aufnehmen und auch zwischendurch muss man nicht immer bei Adam und Eva anfangen, weil die Leute einfach wissen, worum es geht. Das finde ich super“, so Opdenhövel.

