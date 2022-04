„The Masked Singer“: Zuschauer außer sich – „Das nervt mich unheimlich“

Kinder, wie die Zeit vergeht. Startete die sechste Staffel „The Masked Singer“ gefühlt erst vor einigen Tagen, steht am Samstag (16. April 2022) bereits das Halbfinale an. Zwei Promis müssen in der Nacht zu Sonntag ihre Masken fallen lassen.

Wen es trifft? Wir sind gespannt. Und natürlich begleiten wir das „The Masked Singer“-Halbfinale in unserem Liveblog.

13.15 Uhr: So langsam steigt die Spannung. Nur noch sieben Stunden bis zum „The Masked Singer“-Halbfinale. Und auf Instagram diskutieren und tippen sich die Fans schon wieder die Finger wund.

Neben der Frage nach der Identität von Ork, Zebra, Discokugel, Dornteufel, Gorilla und Seestern wird aber auch immer wieder die Besetzung des Rateteams diskutiert. Besonders ein Mitglied ist dabei heftig umstritten.

„Ohne irgendeinen zu beleidigen, möchte ich sagen, dass ich die Frau Moschner nicht brauche. Denn bis zur Demaskierung erzählt sie nichts als Blödsinn, aber dann zaubert sie plötzlich den richtigen Namen aus dem Hut. Nicht immer, aber sehr oft und das nervt mich unheimlich“, schreibt beispielsweise ein ProSieben-Zuschauer.

-------------------

„The Masked Singer 2022“: SIE sind noch im Rennen

---------------

Doch es gibt auch Fans der 46-jährigen Moderatorin. „Wenn Sie am ersten Tag den richtigen Namen tippt, wären auch viele genervt. Man kann es niemals allen Recht machen“, entgegnet ein anderer Zuschauer.

Recht hat er, und wenn Ruth Moschner am Ende wieder den richtigen Namen auf Lager hat, dann sei es ihr einfach gegönnt.

