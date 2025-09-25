„The Masked Singer“ macht Rate-Duo offiziell – Fans sind extrem in Wallung

Ab dem 8. November beginnt für viele Menschen wieder ein echtes TV-Highlight. Die beliebte ProSieben-Unterhaltungsshow „The Masked Singer“ flimmert wieder über die TV-Bildschirme.

Schrille Kostüme, versteckte Promis, spannendes Rätselraten und abwechselungsreiche Performances – all das bleibt. Zudem wird auch Matthias Opdenhövel wie gewohnt als Moderator durch die Show führen.

Dennoch müssen sich die treuen Fans auf einige Veränderungen einstellen. Was kommt auf sie zu?

„The Masked Singer“: Neues Rateduo betritt die Showbühne

TV-Sternchen Verona Pooth und Comedian Chris Tall werden ab dem 8. November als Rateduo in der Pro Sieben-Showarena dabei sein. Sie erhalten Woche für Woche Unterstützung von einem prominenten Gast. Gemeinsam müssen sie die knifflige Aufgabe lösen, Promis unter ihren bunten Kostümen zu erraten.

++ auch für dich interessant: ProSieben kündigt neue Show an – Drama ist vorprogrammiert ++

Sechs Show können die ProSieben-Zuschauer insgesamt verfolgen. Das Rateduo fiebert ihrer kommenden Aufgabe schon stark entgegen. Chris Tall sagt: „Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rateteam besonders schwer zu machen. Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam. Und ganz ehrlich: I think it’s beautiful.“

Und auch Verona Pooth machte ihre Vorfreude öffentlich. „Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von ‚The Masked Singer‘ und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert. Mich faszinieren bei ‚The Masked Singer‘ vor allem die Masken – echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten“, erklärt sie.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Reaktionen der Show-Community fallen bunt gemischt aus

Doch wie groß ist eigentlich die Vorfreude bei den treuen Fans? Und wie kommt das neue Rateduo an? Auf Instagram unter einem aktuellen Beitrag des offiziellen „The Masked Singer“-Accounts überhäufen sich die Fanreaktionen.

Es wird schnell deutlich: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Während andere ihre Vorfreude über die neue Staffel ausdrücken, kritisieren einige die neue Besetzung.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Warum muss es immer schlimmer werden? Rea Garvey und Ruth Moschner waren so gut. Ich möchte sie zurück.“

„Hoffentlich wurde mal am Konzept gefeilt. Und hoffentlich ratet das Panel mal wirklich und wirft nicht offensichtlich falsche Namen in den Raum.“

„Eigentlich cool, so eine neue Staffel. Aber ein bisschen weniger Werbung wäre dann noch cooler.“

„Eigentlich gut, aber die Juroren gehen gar nicht.“

„Bitte wieder alles von Anfang an – so wie es war mit Rea Garvey und Ruth Moschner.“

„Ich freue mich schon.“

„Mega, ich freue mich auf die Jury.“

Schlussendlich müssen die ProSieben-Zuschauer den 8. November merken. Dann ist es wieder Zeit für unterhaltsame „The Masked Singer“-Showabende. Die Staffel wird parallel übrigens bei Joyn ausgestrahlt.