„The Masked Singer“: ProSieben verrät – deshalb wurde die Jury WIRKLICH ausgetauscht

Endlich ist es wieder so weit. „The Masked Singer“ geht in seine dritte Runde!

Ab Dienstagabend kämpfen zehn Kostüme um die „The Masked Singer“-Krone. Und gleichzeitig rätselt halb Deutschland, wer nur unter den ausgefallenen Masken steckt.

Wir sind im „The Masked Singer“-Liveticker für dich dabei:

Montag, 19. Oktober:

23 Uhr: Jetzt ist es raus: Deshalb wurde die Jury wirklich ausgetauscht

Es war DIE Frage vor Start der neuen Staffel von „The Masked Singer“: Warum sitzt Rate-Fuchs Ruth Moschner nicht mehr in der Jury? Schließlich war die 44-jährige Münchnerin eine absolute Granate darin, die Künstler unter den Masken zu enttarnen.

Kein anderes Mitglied des Rateteams hat sich so akribisch in die Recherche gestürzt. Moschner rief die Künstler, die sie im Verdacht hatte, sogar mehrfach an, um ihre Alibis zu überprüfen. Doch für Staffel 3 verkündete der Sender überraschend, dass Moschner nicht dabei sei. Dafür jedoch die Ex-„The Masked Singer“-Teilnehmer Sonja Zietlow und Bülent Ceylan.

----------------------

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Frosch“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Skelett“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Die Biene“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Nilpferd“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Alien“?

The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Das Alpaka“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Anubis“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Die Katze“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Erdmännchen“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Hummer“?

---------------------

Ruth Moschner fehlt in der dritten Staffel „The Masked Singer“ Foto: imago images

Ein geschickter Plan, wie ProSieben-Chef Daniel Rosemann verriet. „Wir sind uns natürlich bewusst, dass es immer wieder spannend ist, auch Neues an dieser Show zu entdecken. Wir sind in der super glücklichen Lage, tolle Herr- und Damenschaften überreden zu können, diesen Job zu machen, die einen ganz besonderen Vorteil haben. Und zwar zu wissen, wie es sich auf der Bühne anfühlt“, so Rosemann. Zudem, so Rosemann im Scherz, „weil wir das Telefonbuch von Ruth jetzt durchhaben.“

---------------

The Masked Singer: Wer gewann die ersten beiden Staffeln?

Staffel 1: Max Mutzke als „Der Astronaut“

Staffel 2: Tom Beck als „Das Faultier“

---------------

Man hat sich bei ProSieben als konkret dazu entschieden, Ex-Teilnehmer ins Rateteam zu holen. Ob das was hilft? Wir werden es ab Dienstagabend sehen.