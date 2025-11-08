Fans sind sich sicher: Quietsch bei „The Masked Singer“ ist längst enttarnt

Kaum hat ProSieben die neue Staffel von „The Masked Singer“ angekündigt, geht im Netz schon das Rätselraten los. Besonders eine Maske sorgt für Diskussionen und für viele Fans scheint das Geheimnis längst gelüftet. Quietsch, das gelbe Hunde-Kauspielzeug, soll schon vor dem Staffelstart enttarnt sein.

Die zwölfte Staffel der beliebten Rateshow startet am Samstagabend (8. November), doch auf Social Media raten Fans schon auf Hochtouren. Wie immer liefert nicht nur die Sendung selbst, sondern auch der offizielle Instagram-Kanal der ProSieben-Show kleine Hinweise und die Fans analysieren jedes Detail. Die Community hat aus einem Video bereits klare Schlüsse gezogen.

Fans sind sich sicher: Diese Promis könnten unter Quietsch stecken

Auf einem ersten Hinweis-Video zu Quietsch zu sehen: eine Medaille, mehrere Magazin-Cover, Karten, eine Miniatur-Freiheitsstatue und ein Flugticket. Ein User meint zu dem Instagram-Beitrag: „Katarina Witt, eine ehemalige deutsche Eiskunstläuferin.“ Ein anderer tippt auf Starkoch Tim Mälzer: „Tim Mälzer? Hatte ein eigenes Kochmagazin, ist Träger der Ehren-Schleusenwärter-Medaille, war für ‚Kitchen Impossible‘ in New York und Frankreich und hat bei der Pro7-Pokernacht mitgemacht.“

Doch die Spekulationen gehen weiter, bis hin zu internationalen Stars.

Fans tippen auf Sänger von Tokio Hotel

Ein dritter Fan schreibt: „Also ich denke da ja an Bill Kaulitz, kann aber die Medaille nicht zuordnen. 1. hat einen Hund 2. ist auf der Vogue und vielen anderen Covern gewesen. 3. Freiheitsstatue – ist in die Staaten nach LA ausgewandert (ich weiß, die Statue ist in New York, aber kann einfach für die USA stehen).“

++ auch interessant: „Bares für Rares“-Händler kauft Emaille-Teller – unglaublich, was daraus wird! ++

Und auch Designer Harald Glööckler steht wegen eines auffälligen Details an der Maske zur Debatte: „Harald Glööckler, aufgrund der dicken Lippen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob sich einer dieser Tipps bewahrheitet, wird sich erst auf der Bühne zeigen.

Los geht es mit „The Masked Singer“ am Samstag, 8. November, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Geplant sind sechs Live-Shows direkt aus Köln.