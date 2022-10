„The Masked Singer“: Zuschauer sind fassungslos -plötzlich sitzt ER in der Jury „Paar Kinnladen runter“

Die Spannung bei „The Masked Singer“ 2022 steigt. In Folge 5 der Rätselshow treten „Der Maulwurf“, „Goldi“, „No Name“ und „Die Zahnfee“ gegeneinander an. So langsam nähert sich die Show dem großen Finale und die Überlegungen der Fans, wer sich unter den Masken verstecken könnte, verhärten sich.

Kurz vor dem Start machte Prosieben jetzt eine Ankündigung, die die „The Masked Singer“-Fans freuen dürfte.

Die ganze Show gibt’s hier zum Nachlesen im Liveticker.

Samstag 29. Oktober

„The Masked Singer“: Der Maulwurf ist der erste Finalist

21.13 Uhr: Jetzt wird es ernst! Welche Maske zieht ins große Finale ein und welche Masken müssen zittern? Im Finale steht… Der Maulwurf! Für die anderen beiden bedeutet das: Zittern und nochmal performen.

20.50 Uhr: Mit Jubel und Beifall wird jetzt der Maulwurf auf der Bühne begrüßt. Mit der Ballade „Breath Easy“ von Blue begeistert er das Publikum so sehr, dass es nach einer Zugabe verlangt. Johannes Oerding meint den Maulwurf zu kennen. Er denkt es ist Daniel Donskoy. Ruth Moschner legt eine beeindruckende Analyse hin, welche sie darauf bringt, dass es vielleicht Florian David Fitz sein könnte.

20.45 Uhr: Weiter geht es mit der Zahnfee. Von ihr hören wir den Song „Remedy“ von der deutschen Sängerin und DSDS-Jurorin Leony. Ruth Moschner vermutet Patricia Kelly oder Sängerin Leslie Clio. Und auch Rea kann sich vorstellen, dass es Leslie Clio ist.

20.30 Uhr: Die erste Runde: Rosty vs. die Zahnfee vs. der Maulwurf. Den Anfang macht Rosty. Er singt den Hit „Get Down on It“ von Kool & the Gang. Rea Garvey hat direkt zu Beginn eine ganz bestimmte Vermutung. Er denkt, dass unter der Maske Komiker Rick Kavanian steckt. Johannes Oerding tippt auf Roger Federer.

20.15 Uhr: Und los geht es bei „The Masked Singer“ live aus Köln. Heute wird sich entscheiden, welche vier Masken es ins große Finale schaffen. Doch bevor wir die erste Performance sehen, wird die dritte Person vorgestellt, die Ruth Moschner und Johannes Oerding im Rateteam unterstützt. Es ist… Rea Garvey!

Für viele Zuschauer ist das eine Sensation. Denn einige waren sich sicher, dass Rea Garvey der Werwolf ist. Auf Twitter schreibt eine Nutzerin: „Rea! Also jetzt sind ein paar Kinnladen runter“. Ein anderer schreibt: „Alle Theorien zu Rea zunichte“.

17.33 Uhr: Noch wenige Stunden bis es wieder heißt: Mit raten und mit fiebern bei „The Masked Singer“. Heute wird den Zuschauern etwas geboten, was es so noch nie in der Sendung gab. Die zwei Masken „Der Astronaut“ alias Max Mutzke und „Mülli Müller“ alias Alexander Klaws werden heute gemeinsam auf der Bühne stehen und ein besonderes Duett singen. Wir sind gespannt!

12.24 Uhr: Eigentlich sind es nur die Masken, die bei den Fans des Prosieben-Formats für Fragen sorgen. Abgängig vom Zuschauervoting, kann sich die Auflösung zu den jeweiligen Masken ganz schön in die Länge ziehen. Hier ist Geduld angesagt. Und die brauchten die Zuschauer jetzt auch für die Verkündung der Jury.

2022 bekommt „The Masked Singer“-Ratekönigin Ruth Moschner nämlich ständig wechselnde Unterstützung am Jurypult. Wer diesmal mit dabei ist, blieb bislang geheim. Wenige Stunden vor der Live-Show herrscht jetzt aber zumindest teilweise Gewissheit.

„Gut geraten, die Kreise waren ein Hinweis für Johannes Oerding“, verrät Prosieben auf Instagram und bestätigt damit die Tipps der Fans, die sich sicher waren, dass diesmal der ehemalige „The Voice of Germany“-Coach mit dabei sein würde. Damit ist allerdings auch klar, dass er nicht unter einer der Masken stecken kann. „Schade, ich dachte, er wäre unter dem Maulwurf“, kommentiert ein Fan dementsprechend enttäuscht.

Wer am Samstagabend noch mit in der Show sitzt, will der Sender bis zum Beginn der Sendung geheim halten. Damit wartet auf die „The Masked Singer“-Fans gleich doppelter Ratespaß. Immerhin gilt es am Ende der Sendung noch eine Maske zu enttarnen.

Wer ist raus bei „The Masked Singer“? Wer noch einmal selbst sehen möchte, wie die Promis nacheinander ihre Masken in der Show haben fallen lassen, kann bei Joyn noch einmal nachschauen oder direkt im Livestream mitverfolgen.