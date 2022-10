„The Masked Singer“: Kurz vor Live-Show! Prosieben bestätigt Fan-Tipp

Die Spannung bei „The Masked Singer“ 2022 steigt. In Folge 5 der Rätselshow treten „Der Maulwurf“, „Goldi“, „No Name“ und „Die Zahnfee“ gegeneinander an. So langsam nähert sich die Show dem großen Finale und die Überlegungen der Fans, wer sich unter den Masken verstecken könnte, verhärten sich.

Kurz vor dem Start machte Prosieben jetzt eine Ankündigung, die die „The Masked Singer“-Fans freuen dürfte.

Die ganze Show gibt’s hier zum Nachlesen im Liveticker.

Samstag 29. Oktober

12.24 Uhr: Eigentlich sind es nur die Masken, die bei den Fans des Prosieben-Formats für Fragen sorgen. Abgängig vom Zuschauervoting, kann sich die Auflösung zu den jeweiligen Masken ganz schön in die Länge ziehen. Hier ist Geduld angesagt. Und die brauchten die Zuschauer jetzt auch für die Verkündung der Jury.

2022 bekommt „The Masked Singer“-Ratekönigin Ruth Moschner nämlich ständig wechselnde Unterstützung am Jurypult. Wer diesmal mit dabei ist, blieb bislang geheim. Wenige Stunden vor der Live-Show herrscht jetzt aber zumindest teilweise Gewissheit.

„Gut geraten, die Kreise waren ein Hinweis für Johannes Oerding“, verrät Prosieben auf Instagram und bestätigt damit die Tipps der Fans, die sich sicher waren, dass diesmal der ehemalige „The Voice of Germany“-Coach mit dabei sein würde. Damit ist allerdings auch klar, dass er nicht unter einer der Masken stecken kann. „Schade, ich dachte, er wäre unter dem Maulwurf“, kommentiert ein Fan dementsprechend enttäuscht.

Wer am Samstagabend noch mit in der Show sitzt, will der Sender bis zum Beginn der Sendung geheim halten. Damit wartet auf die „The Masked Singer“-Fans gleich doppelter Ratespaß. Immerhin gilt es am Ende der Sendung noch eine Maske zu enttarnen.

Wer ist raus bei „The Masked Singer“? Wer noch einmal selbst sehen möchte, wie die Promis nacheinander ihre Masken in der Show haben fallen lassen, kann bei Joyn noch einmal nachschauen oder direkt im Livestream mitverfolgen.