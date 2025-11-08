„The Masked Singer“ Jury heute: „Tatort“-Star macht das Team komplett

Ab dem 8. November 2025 geht die große Rätselshow „The Masked Singer“ in die nächste Runde: Die zwölfte Staffel läuft an! Wieder einmal muss die Jury ihr bestes geben, um herauszufinden, welche Stars sich auf der Bühne unter den extravaganten Kostümen verstecken.

Im Zuge der musikalischen Performance spekulieren die Rateteams um die geheime Identität der Masken. Aber wer sitzt heute eigentlich in der „The Masked Singer“-Jury und wer bildet das zweite Rateteam?

Wer ist die Jury von „The Masked Singer“?

Lange Zeit hat es bei „The Masked Singer“ eine feste Jury gegeben – seit der elften Staffel sieht das bei ProSieben aber anders aus. Die Jury der Rätselshow besteht auch in der zwölften Staffel aus einem festen Rateteam und einem wöchentlich wechselnden Rateteam aus zwei Gast-Juroren. Das feste Rateteam der „The Masked Singer“-Jury bilden in der zwölften Staffel Verona Pooth und Chris Tall.

Verona Pooth

In der zwölften Staffel von „The Masked Singer“ ist Verona Pooth fest im Rateteam. Foto: IMAGO/Stephan Wallocha

Moderatorin Verona Pooth startete ihre Karriere unter ihrem Mädchennamen Verona Feldbusch beim Sender RTL 2, wo sie von August 1996 bis März 1999 durch die Erotik-Fernsehshow „Peep!“ führte. Gleichzeitig bekam sie ihre eigene Late-Night-Comedyshow „Veronas Welt„, in der Verona Pooth von 1998 bis 2000 zu sehen war. Seit dem Jahr 2004 übernimmt Verona Pooth regelmäßig Gastauftritte in anderen Fernsehshows und moderierte zuletzt die „Villa der Versuchung“ auf Sat1. Es bleibt abzuwarten, ob sie sich als neuer Rätselstar entpuppt.

Chris Tall

Comedian Chris Tall sitzt in der Jury der zwölften Staffel bei „The Masked Singer“. Foto: imago/STAR-MEDIA

Schon in der elften Staffel „The Masked Singer“ bildete Comedian Chris Tall in der Rätselshow zusammen mit Khalid Bounouar ein Gast-Rateteam – und das mit Erfolg. In der zwölften Staffel bildet Chris Tall das feste Rateteam mit Verona Pooth, nachdem er sich auf sämtlichen Bühnen im deutschen TV als Moderator, Entertainer und Juror bewiesen hat. Zuletzt saß Chris Tall 202o fest in der Jury von „Das Supertalent“ bei RTL neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Evelyn Burdecki.

Diese Promis bilden heute das zweite Rate-Team in der „The Masked Singer“-Jury

Bei „The Masked Singer“ sitzt neben dem festen Rateteam wöchentlich ein Gast-Rateteam in der Jury. Hier erfährst du, welche Promis heute als Rategast-Duo bei der Rätselshow im Einsatz sind: