„The Masked Singer“: Vicky Leandros ist „Die Katze“ – erste Worte der Schlagerkönigin nach dem Aus

Vicky Leandros ist „Die Katze“ bei The Masked Singer.

Das war das große Halbfinale von „The Masked Singer“ bei ProSieben!

Welche Promis stecken unter den Masken? Das Rätselraten geht in die heißeste Phase, schon nächste Woche wird der Gewinner der dritten Staffel von „The Masked Singer“ gekürt!

„The Masked Singer“ (ProSieben): Wer zieht ins Finale ein?

Doch davor mussten es die Kandidaten erst einmal ins Finale von „The Masked Singer“ schaffen. Gar nicht so einfach, denn die Konkurrenz ist groß.

In unserem Live-Ticker begleiten wir das Halbfinale von „The Masked Singer“. Alle wichtigen Infos findest du hier:

„The Masked Singer“ im Live-Ticker

Dienstag, 17. November

06.17 Uhr: Die Katze ist also raus. Vicky Leandros steckte unter dem Kostüm - viele hatten das bereits vermutet. Nach ihrem Aus sprach die Schlagerkönigin über die Herausforderung bei „The Masked Singer“. Sie sagte: „Was für ein Abenteuer, was für ein Spaß! Als mir die Maske aufgesetzt wurde, konnte ich keinen einzigen Ton singen. Es ging nicht. Es hat zwar Spaß gemacht, aber ich konnte nicht richtig atmen. Das ist bei mir so ein bisschen geblieben.“ Hier mehr zu „Die Katze“ >>>

Montag, 16. November

23.25 Uhr: Endlich erfahren wir, wer unter der Maske von „Die Katze“ steckt. Es ist tatsächlich Vicky Leandros!

23.19 Uhr: Auch „Die Erdmännchen“ schaffen es in die nächste Runde. Damit ist „Die Katze“ raus.

Matthias Opdenhövel verkündet aktuell die ersten Finalisten. Foto: ProSieben/Willi Weber

23.17 Uhr: „Das Nilpferd“ gehört ab sofort zu den glücklichen FinalistInnen.

23.11 Uhr: Nun entscheidet sich, wer heute seine Maske fallen lassen muss.

23.10 Uhr: Da der Live-Indiz der „Erdmännchen“ ein Kuchen ist, tippen Sonja und Bülent auf Gülcan und Sebastian Kamps.

23.04 Uhr: Den letzten Auftritt des Abends haben „Die Erdmännchen“. Sie singen „Señorita“ von Shawn Mendes und Camila Cabello.

23 Uhr: Ein weiterer Live-Indiz folgt: „Die Katze“ hat ein Daumenkino mit dem Titel „Ganz großes Kino“ mitgebracht. Wofür das wohl stehen könnte?

22.44 Uhr: „Die Katze“ bekommt ihren zweiten Auftritt am heutigen Abend. Die Diva im Anzug performt eine langsame Version des Popsongs „Believe“ von Cher.

22.41 Uhr: Die Jury scheint noch immer ratlos zu sein, wer unter dem pinken Tutu stecken könnte. Auch der neuste Hinweis, eine Villa am Wasser, lässt die Drei weiter im Dunkeln tappen.

Alle weiteren Indizien zu „Das Nilpferd“ findest du hier >>>

22.34 Uhr: „Das Nilpferd“ beginnt die zweite Runde. Es singt „Ain't No Sunshine“ von Joe Cocker.

22.18 Uhr: Nun müssen die verbliebenen drei bzw. vier Kandidaten um den Einzug ins Finale kämpfen. „Das Nilpferd“, „Die Katze“ und „Die Erdmännchen“ müssen sich noch einmal ins Zeug legen.

22.16 Uhr: Wer folgt dem „Alien“ und „Anubis“ ins Finale? Das steht wohl außer Frage. „Das Skelett“ gewinnt eindeutig im Duell gegen „Die Erdmännchen“.

„Das Skelett“ zieht als dritte Figur ins Finale ein. Foto: ProSieben/Willi Weber

22.12 Uhr: Dass die Sängerin ihr Mikrofon in der linken Hand hält, soll „Das Skelett“ verraten haben, wenn es nach Sonja Zietlow geht. Die tippt nämlich auf DSDS-Gewinnerin Marie Wegener, die ebenfalls ihr Mikro stets in der linken Hand hält.

22.07 Uhr: Wow! Was ein Auftritt. „Das Skelett“ bringt sogar Bülent Ceylan zum Weinen.

22.05 Uhr: Als Nächstes steht „Das Skelett“ auf der Bühne und performt „Chandelier“ von Sia.

22.04 Uhr: Sonja Zietlow kündigt an, eine wichtige Entdeckung bei den Hinweisen zum „Skelett“ gemacht zu haben.

21.49 Uhr: Während sich die Zuschauer schon lange sicher sind, tippt jetzt auch Bülent Ceylan darauf, dass Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis unter den „Erdmännchen“-Masken stecken.

21.44 Uhr: Das Liebespaar singt „Breaking Me“ von Topic & A7S.

21.39 Uhr: „Die Erdmännchen“ müssen gegen „Das Skelett“ antreten. Ob sie es mit der Zuschauer-Favoritin aufnehmen können?

21.38 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen: „Der Anubis“ ist im Finale! In einigen Minuten muss sich „Die Katze“ also erneut unter Beweis stellen.

„Der Anubis“ steht im Finale. Foto: ProSieben/Willi Weber

21.25 Uhr: Nun entscheidet sich, wer als zweiter Kandidat seinen Platz im Finale sichern wird. „Der Anubis“ oder „Die Katze“?

21.18 Uhr: Huch, was ist denn das? „Die Katze“ singt plötzlich in Französisch.

21.16 Uhr: Und auch „Die Katze“ fährt wortwörtlich ihre Krallen aus. Sie performt den Hit „Sexbomb“ von Tom Jones.

21.12 Uhr: Die Jury vermutet unter der Maske von „Der Anubis“ einen liebevollen Typen, der in der Rolle als furchteinflößender „Anubis“ in die Irre führen möchte.

21.07 Uhr: „Der Anubis“ lässt seine Gegnerin spüren, wie viel Power in ihm steckt, und singt „Rooftop“ von Nico Santos.

21.03 Uhr: Im zweiten Duell tritt „Der Anubis“ gegen „Die Katze“ an.

21.01 Uhr: „Das Alien“ gewinnt im Duell gegen „Das Nilpferd“. Das bedeutet das Hippo muss leider noch etwas um seinen Einzug ins Finale zittern und mit einer zweiten Performance die Zuschauer von sich überzeugen.

„Das Alien“ hat sich in Italienisch ins Finale gesungen. Foto: ProSieben/Willi Weber

20.46 Uhr: Nun fällt die erste Entscheidung. Wer von den beiden schafft es schon jetzt ins Finale?

20.38 Uhr: „Das Nilpferd“ singt die berühmte Aerosmith-Ballade „I Don't Want To Miss A Thing“. Da bleibt wohl kein Auge trocken.

20.34 Uhr: Und auch Rea Garvey vermutet seinen Freund Alec Völkel unter der Maske. Er habe ihn nicht nur an seiner Stimme, sondern an „viel Alkohol“ und „vielen Frauen“ auf der Bühne erkannt.

20.32 Uhr: Die Jury ist begeistert. Bülent Ceylan will neue Hinweise herausgefunden haben: „18204 ist auch ein Format.“ Dieses Indiz soll unter anderem für Sänger Alec Völkel sprechen, der vor seiner Musikerkarriere als Werbegrafiker tätig gewesen ist.

20.28 Uhr: „Das Alien“ eröffnet die Show mit einer bunten Performance zu „Quando quando quando“ von Tony Renis. Die blaue Plüschfigur hat sich damit erneut für einen italienischen Song entschieden. Handelt es sich dabei etwa um einen neuen Hinweis auf den Promi unter der Maske?

20.23 Uhr: Rea Garvey gibt zu, dass auch er ganz verliebt in „Das Nilpferd“ ist.

20.21 Uhr: Das erste Duell steht fest: „Das Alien“ tritt gegen „Das Nilpferd“ an. Wer übrigens in der ersten Runde der Duelle gewinnt, ist sicher im Finale am nächsten Dienstag dabei.

20.19 Uhr: Zunächst versteckt er sich hinter einer Schattenwand, doch die Fans erkennen seine Stimme sofort: Niemand Geringeres als „The Voice of Germany“-Coach Rea Garvey unterstützt das Rate-Team im großen Halbfinale.

Rea Garvey. Foto: ProSieben/Willi Weber

20.10 Uhr: Halbfinale startet in wenigen Minuten

Gleich ist es endlich soweit! Das Halbfinale von „The Masked Singer“ startet in wenigen Minuten.

18.43 Uhr: Sarah Lombardi spricht Klartext – ist sie wirklich „Das Skelett“?

Die Mehrheit der Zuschauer ist sich sicher: Unter der Maske von „Das Skelett“ muss einfach Sarah Lombardi stecken. Jetzt hat sich die Sängerin erstmals gegenüber ProSieben zu dieser Vermutung geäußert: „'The Masked Singer' ist eine tolle Show, die ich gerne verfolge. Das Skelett singt toll! Dass ich darunter vermutet werde, freut mich natürlich. Ich könnte mir gut vorstellen, auch mal an der Show teilzunehmen.“

Ob die Musikerin die Zuschauer damit nur in die Irre führen möchte oder ob jemand ganz anderes unter der Maske steckt, erfahren wir hoffentlich schon bald.

Sarah Lombardi. Foto: imago images

16.52 Uhr: DSDS-Produzentin über „The Masked Singer“: „Wundere mich heute noch darüber“

Ute Biernat gilt als die erfolgreichste TV-Managerin Deutschlands. Die 60-Jährige steckt hinter Erfolgsformaten wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau“ oder „Das Supertalent“. Im „Bild“-Interview gibt Biernat jetzt zu, dass sie es bereut, nicht selbst hinter „The Masked Singer“ zu stecken.

„Ich wundere mich heute zwar noch darüber, dass es läuft, aber ich muss eingestehen, dass ich 'The Masked Singer' trotzdem gerne gemacht hätte“, so die Produzentin.

15.36 Uhr: Daniela Katzenberger mit versteckter Botschaft

Will Daniela Katzenberger ihren Fans mit diesem Post etwas mitteilen? Bei Instagram postet die Blondine ein Bild von sich im knallpinken Einteiler, während sie auf einem Pfad aus Holzklötzen posiert. Dazu schreibt der TV-Star: „Auf dem Holzweg sein.“

Will sie ihre Fans damit vielleicht in die Irre führen? Diese sind nämlich der festen Überzeugung, dass sich Daniela Katzenberger in einem der „Erdmännchen“-Kostüme befindet. Vielleicht erfahren wir ja schon heute Abend, ob sie und Ehemann Lucas wirklich unter der Maske stecken.

11.23 Uhr: Sie sind bei „The Masked Singer“ noch dabei

Mit dabei sind im Halbfinale von „The Masked Singer“: Die Erdmännchen, der Anubis, die Katze, das Skelett, das Alien und das Nilpferd.

Wer sind nur die Erdmännchen? Foto: ProSieben/Willi Weber

09.30 Uhr: Alle Demaskierten von „The Masked Singer“ treffen aufeinander

Nach dem Halbinale von „The Masked Singer“ treffen alle Demaskierten bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf aufeinander. Mit dabei sind Veronica Ferres (Die Biene), Jochen Schropp (Der Hummer), Sylvie Meis (Das Alpaka) und Wigald Boning (Der Frosch)

07.19 Uhr: Wer wird heute bei „The Masked Singer“ enttarnt?

Vergangene Woche musste Wigald Boning als Der Frosch die Maske bei „The Masked Singer“ ablegen. Wen trifft es wohl heute?

The Masked Singer: Wigald Boning ist Der Frosch. Foto: ProSieben/Willi Weber

07.10 Uhr: „The Masked Singer“-Halbfinale auf heute vorverlegt

Schon heute Abend findet das Halbfinale von „The Masked Singer“ statt - ja, richtig gehört! In dieser Woche wird schon am Montag statt wie gewohnt am Dienstag gesungen und geraten. Grund ist das Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien am Dienstagabend. Fans sollen sich nicht zwischen dem TV-Hit und Fußball entscheiden müssen. Los geht es um 20.15 Uhr bei Prosieben.

