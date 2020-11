„The Masked Singer“: Verrät DIESES Bild etwa „Die Erdmännchen“?

Es ist so weit, „The Masked Singer“ geht bei ProSieben ins große Halbfinale!

Welche Promis stecken unter den Masken? Das Rätselraten geht in die heißeste Phase, schon nächste Woche wird der Gewinner der dritten Staffel von „The Masked Singer“ gekürt!

„The Masked Singer“ (ProSieben): Wer zieht ins Finale ein?

Doch davor müssen es die Kandidaten erst einmal ins Finale von „The Masked Singer“ schaffen. Gar nicht so einfach, denn die Konkurrenz ist groß.

In unserem Live-Ticker begleiten wir das Halbfinale von „The Masked Singer“. Alle wichtigen Infos findest du hier:

„The Masked Singer“ im Live-Ticker

Montag, 16. November

15.36 Uhr: Daniela Katzenberger mit versteckter Botschaft

Will Daniela Katzenberger ihren Fans mit diesem Post etwas mitteilen? Bei Instagram postet die Blondine ein Bild von sich im knallpinken Einteiler, während sie auf einem Pfad aus Holzklötzen posiert. Dazu schreibt der TV-Star: „Auf dem Holzweg sein.“

Will sie ihre Fans damit vielleicht in die Irre führen? Diese sind nämlich der festen Überzeugung, dass sich Daniela Katzenberger in einem der „Erdmännchen“-Kostüme befindet. Vielleicht erfahren wir ja schon heute Abend, ob sie und Ehemann Lucas wirklich unter der Maske stecken.

11.23 Uhr: Sie sind bei „The Masked Singer“ noch dabei

Mit dabei sind im Halbfinale von „The Masked Singer“: Die Erdmännchen, der Anubis, die Katze, das Skelett, das Alien und das Nilpferd.

Wer sind nur die Erdmännchen? Foto: ProSieben/Willi Weber

09.30 Uhr: Alle Demaskierten von „The Masked Singer“ treffen aufeinander

Nach dem Halbinale von „The Masked Singer“ treffen alle Demaskierten bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf aufeinander. Mit dabei sind Veronica Ferres (Die Biene), Jochen Schropp (Der Hummer), Sylvie Meis (Das Alpaka) und Wigald Boning (Der Frosch)

07.19 Uhr: Wer wird heute bei „The Masked Singer“ enttarnt?

Vergangene Woche musste Wigald Boning als Der Frosch die Maske bei „The Masked Singer“ ablegen. Wen trifft es wohl heute?

The Masked Singer: Wigald Boning ist Der Frosch. Foto: ProSieben/Willi Weber

07.10 Uhr: „The Masked Singer“-Halbfinale auf heute vorverlegt

Schon heute Abend findet das Halbfinale von „The Masked Singer“ statt - ja, richtig gehört! In dieser Woche wird schon am Montag statt wie gewohnt am Dienstag gesungen und geraten. Grund ist das Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien am Dienstagabend. Fans sollen sich nicht zwischen dem TV-Hit und Fußball entscheiden müssen. Los geht es um 20.15 Uhr bei Prosieben.

