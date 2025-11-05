„The Masked Singer“-Gewinner: Alle Sieger der Rateshow im Überblick

Seit 2019 begeistert das beliebte Live-Format „The Masked Singer“ auf ProSieben und Joyn mit geheimnisvollen Masken, spektakulären Auftritten und jeder Menge Rätselspaß. Prominente Kandidaten verstecken sich hinter aufwendig gestalteten Kostümen und zeigen ihr Gesangstalent. Das Rateteam versucht mit Hilfe von Hinweisen und Indizien, die wahre Identität der Stars zu enthüllen. Neben der Stimme zählt bei „The Masked Singer“ vor allem eins: die Performance. Zwölf Prominente konnten sich bisher den Sieg sichern – wer die „The Masked Singer“-Gewinner sind, erfährst du hier im Überblick.

Moderiert wird die Show von Matthias Opdenhövel, den viele aus der ARD-Sportschau kennen. Seit der ersten Staffel 2019 ist er das feste Gesicht von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Die Promis, die bis zum Ende nicht enthüllt werden, sichern sich den Sieg und erhalten eine kunstvolle Maske als Trophäe.

Alle Gewinner der bisherigen Staffeln „The Masked Singer“

Welche Stars sich bisher als Gewinner von „The Masked Singer“ beweisen konnten, findest du hier im Überblick:

Jahr und Staffel Gewinner Kostüm Herbst 2024, elfte Staffel Loi Panda Frühjahr 2024, zehnte Staffel Mirja Boes Floh Herbst 2023, neunte Staffel Jennifer Weist Eisprinzessin Frühjahr 2023, achte Staffel Luca Hänni Schuhschnabel Herbst 2022, siebte Staffel Daniel Donskoy Maulwurf Frühjahr 2022, sechste Staffel Ella Endlich Zebra 2021, Weihnachtsspecial Yvonne Catterfeld Weihnachtsgans Herbst 2021, fünfte Staffel Alexander Klaws Müllmonster „Mülli Müller“ Frühjahr 2021, vierte Staffel Sasha Dinosaurier Herbst 2020, dritte Staffel Sarah Engels Skelett Frühjahr 2020, zweite Staffel Tom Beck Faultier 2019, Premieren-Staffel Max Mutzke Astronaut Alle Gewinner der bisherigen „The Masked Singer“-Staffeln im Überblick

Das sind die „The Masked Singer“ Gewinner 2024

Im Herbst 2024 ging die elfte Staffel von „The Masked Singer“ an den Start. Rae Garvey und Palina Rojinski bildeten gemeinsam mit wechselnden Promi-Gästen das Rateteam. In der elften Staffel von „The Masked Singer“ traten zehn Kandidaten gegeneinander an, doch im Finale gewann Sängerin Loi als Panda. Im großen Finale wurden gleich vier Masken enthüllt, darunter auch die Qualle, hinter der Mandy Capristo steckte. Für die ehemalige Monrose-Sängerin war der Auftritt im Ganzkörperkostüm einer Qualle eine echte Herausforderung – Mandy Capristo leidet unter Platzangst.

Für viele eine Überraschung: Komikerin Mirja Boes überzeugte im Frühjahr 2024 als Floh das Publikum und sicherte sich den Sieg der zehnten Staffel. Im Rateteam saßen Rick Kavanian und Palina Rojinski, die sich mit ihren Tipps durch die ProSieben-Show rätselten.

Diese Promis sicherten sich im Jahr 2023 den Sieg

Im Herbst 2023 traten Promis wie Tim Bendzko, Uwe Ochsenknecht oder Katja Ebstein gegeneinander an. Musikerin Jennifer Weist sang sich als Eisprinzessin in die Herzen der Zuschauer und gewann die neunte Staffel von „The Masked Singer“.

Musikerin Jennifer Weist als Eisprinzessin maskiert – so gewann sie die neunte Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Foto: Willi Weber

In Staffel acht besetzten Ruth Moschner und Rea Garvey das Rateteam. Unter den neun Teilnehmern konnte sich in Folge sechs schließlich Sänger Luca Hänni beweisen. Im Kostüm des Schuhschnabels schnappte sich der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner den Sieg der Frühjahres-Staffel.

Die „The Masked Singer“ – Gewinner 2022

In der Herbst-Staffel 2022 schlüpfte Daniel Donskoy – Schauspieler, Moderator und Sänger – in ein Maulwurfkostüm und setzte sich gegen die anderen Promis durch. Als Gewinner der siebten Staffel trat er gemeinsam mit Promis wie Thomas Hayo, Katja Burkhard oder Rick Kavanian an. Im Kostüm von Rick Kavanian steckten ganze 800 Stunden Arbeit. Er versteckte sich hinter der Maske des Rosty – einem rostigen Roboter.

Der Gewinner der siebten Staffel von „The Masked Singer“ ist Daniel Donsky – im Kostüm eines Maulwurfs. Foto: IMAGO / Future Image

Die sechste Staffel „The Masked Singer“ wurde im Frühjahr 2022 ausgestrahlt, mit Ruth Moschner und Rae Garvey im Rateteam. In der ersten Folge mussten Fans der Sendung auf Moderator Matthias Opdenhövel verzichten, der an Corona erkrankt war. Thore Schölermann übernahm für die Folge die Rolle des Moderators. Im Finale standen der Dornteufel, inszeniert von Mark Keller und Ella Endlich, die sich als Zebra maskiert hatte. Schließlich war sich das Rateteam jedoch einig, dass Mark Keller hinter dem Dornteufel stecken musste – so musste er sich zu erkennen geben und Ella Endlich wurde die Siegerin der sechsten Staffel.

„The Masked Singer“ – Weihnachtsspecial 2021

Ergänzend zu den regulären Staffeln gab es im Jahr 2021 ein spektakuläres Weihnachtsspecial mit dem Titel „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“. Drei festliche Masken, passend zu Weihnachten, traten in der ProSieben-Show an: Ein Geschenk, ein Rentier und eine Weihnachtsgans. Yvonne Catterfeld versteckte sich unter der Maske der Weihnachtsgans und ging als Gewinnerin nachhause.

Die Gewinner von „The Masked Singer“ aus 2021

Den Sieg der fünften Staffel schnappte sich das Müllmonster „Mülli Müller“ – hinter dem sich Alexander Klaws versteckte. Der erste DSDS-Sieger aus dem Jahr 2003 bewies damit erneut sein musikalisches Talent.

Im Frühjahr 2021 gewann Sänger Sasha die vierte Staffel von „The Masked Singer“. Im Dinosaurier Kostüm musste er sich gegen Soul-Sängerin Cassanda Steen durchsetzen, die als Leopard auftrat. Sein bester Freund Rae Garvey saß im Rateteam – der hatte die vertraute Stimme von Sasha längst erkannt.

Die „The Masked Singer“- Gewinner 2020

Im Herbst 2020 wurde die dritte Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben ausgestrahlt – mit Sarah Engels als Siegerin. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi und Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ steckte im Skelettkostüm und machte es dem Rateteam alles andere als leicht.

Schauspieler und Musiker Tom Beck sorgte in der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ für Verwirrung – Zuschauer und das Rateteam hielten ihn für Stefan Raab. Verkleidet als Faultier setzte er sich unter anderem gegen ein Chamäleon, einen Dalmatiner und eine Fledermaus durch. Im Finale folgte die Enthüllung und er ging als Gewinner aus der zweiten Staffel hervor.

Tom Beck konnte sich in seinem Faultierkostüm in der zweiten Staffel von „The Masked Singer“, 2020 als Gewinner beweisen. Foto: IMAGO / Future Image

Dieser Promi holte sich den Sieg in der Premierenstaffel 2019

In der ersten Staffel der Rateshow „The Masked Singer“ konnte sich Singer-Songwriter Max Mutzke beweisen und gewann mit seinem Ganzkörperkostüm als Astronaut die Sendung. In der finalen Folge setzte sich Mutzke gegen den Grashüpfer, hinter dem Musiker Gil Ofarim steckte, durch.

Am 8. November 2025 geht es auf ProSieben und Joyn wieder los: Die zwölfte Staffel von „The Masked Singer“ startet. Diesmal sitzen Verona Pooth und Chris Tall im Rateteam und freuen sich auf wöchentlich wechselnde Gäste. Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Promis sich dieses Mal hinter den Masken verstecken.