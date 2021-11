„The Masked Singer“: Ex-Finalist singt jetzt für Disney – hättest du IHN wiedererkannt?

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Aufmerksame „The Masked Singer“-Zuschauer müssten seine Stimme sofort erkennen können. Immerhin haben sie im Herbst 2020 fünf Wochen damit verbracht, herauszufinden, wem sie gehört.

Im Herbst 2020 sorgte das Nilpferd bei „The Masked Singer“ für große Verwirrung. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd, picture alliance/dpa/ProSieben | Willi Weber

Wer allerdings nicht darauf vorbereitet ist, wird sichtlich überrascht sein, wenn er erfährt, welcher ehemalige „The Masked Singer“-Finalist in diesem Jahr im Weihnachts-Werbespot von Disney zu hören ist.

„The Masked Singer“: Das „Nilpferd“ singt wieder im Fernsehen

Bei „The Masked Singer“ ist er als Nilpferd im rosafarbenen Tutu aufgetreten. Abseits der ProSieben-Verkleidungsshow trägt das Gesangstalent jedoch eher Kochschürzen statt Spitzenschuhen. Na? Klingelt da etwas?

Nelson Müller ist als Fernsehkoch berühmt geworden. Foto: IMAGO / Lumma Foto

Im Finale im November 2020 gibt sich niemand Geringeres als Fernsehkoch Nelson Müller als Nilpferd zu erkennen und lässt die Zuschauer ausflippen. Wer hätte damals gedacht, dass die eindrucksvolle Soul-Stimme zum 42-Jährigen gehört?

„The Masked Singer“: Dieser Disney-Song von Ex-Finalist Nelson Müller geht unter die Haut

Zugegeben, es ist nicht Nelsons erster Auftritt als Sänger gewesen, doch in den Köpfen des TV-Publikums ist er eben immer noch als Sternekoch abgespeichert.

Umso überraschter werden sie also sein, wenn sie die diesjährige Weihnachtswerbung von Disney im Fernsehen entdecken. In dem dreiminütigen Clip mit dem Titel „Neu in der Familie“ wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der auf rührende Weise das Vertrauen der Kinder seiner neuen Partnerin gewinnt.

„Wir erfahren, wie Liebe alle Hindernisse überwindet und wie aus magischen Drei ein perfektes Quartett wird“, heißt es von Disney zu ihrem Weihnachts-Spot 2021. Nelson Müller singt dabei die deutsche Version des dazugehörigen Songs „Liebe ist größer”. Und eines ist schnell klar: Bei diesem Lied bleibt kein Auge trocken.

In den Kommentaren bei YouTube wird das Video bereits gefeiert. „Super schön, auch der Song dazu”, heißt es dort. „Nelson Müller hat eine mega Stimme”, betont eine Zuschauerin.

Den herzerwärmenden Weihnachts-Clip mit Nelsons Gesang kannst du dir hier in kompletter Länge ansehen:

Der Disney-Weihnachts-Spot 2021: „Neu in der Familie“

