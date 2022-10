„The Masked Singer“: Zuschauer stinksauer – „Zum Kotzen“

Sie ist raus. Die Pfeife ist demaskiert. Am Samstagabend bekam die skurrile „The Masked Singer“-Kostümierung die wenigsten Anrufe vom Publikum und so musste Thomas Hayo die Segel streichen.

Eine riesige Überraschung für die Fans, die den „GNTM“-Star im Studio dementsprechend ausgiebig feierten. Eine Sache passte vielen Zuschauern, die „The Masked Singer“ von der heimischen Couch aus schauten, jedoch gar nicht. Im Gegenteil, sie machte sie sogar richtig wütend.

„The Masked Singer“ fortan ohne die Pfeife

So wurde auf der Instagram-Seite von „The Masked Singer“ vermehrt kritisiert, dass ProSieben während der Demaskierung eine Werbeanzeige geschaltet hatte. „Echt jetzt?! Werbung in der Demaskierung?! Euer Ernst?“, fragt ein Zuschauer genervt. Ein anderer ergänzt: „Pure Absicht. Die wissen, dass dann keiner umschaltet. Zum Kotzen von ProSieben.“ Und eine Dritte meckert: „Sehr viel Werbung während der Sendung, das ist schon nervig.“

Mehr „The Masked Singer“-Hinweise: Goldi bei The Masked Singer – ER muss es sein

Die Kritik an der Werbung ist nicht neu. Bereits in den vergangenen Folgen und Staffeln gab es Ärger seitens der Zuschauer ob der häufigen Werbeunterbrechungen. Was viele Zuschauer dabei nicht bedenken, ist, dass eine aufwändige Show wie beispielsweise „The Masked Singer“ den Sender einige Kosten verursacht.

Fans feiern die Pfeife

Lob gab es aber auch noch. „Wooohooooo, der absolute Wahnsinn!!! War es also tatsächlich Thomas Hayo, ich fasse es nicht… MEGA MEGA MEGA“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Immerhin mal eine Show, wo keine Trash-Promis mitmachen, sondern wirklich bekannte Leute.“

Mehr zu „The Masked Singer“: No Name enttarnt! „An Stimme erkannt“

Na, dann dürfen wir uns ja schon auf den kommenden Samstag freuen. Die Zahnfee, Goldi, Black Mamba, der Maulwurf, der Werwolf und der mittlerweile in Rosty umbenannte No Name sind noch im Rennen um die „The Masked Singer“-Krone.