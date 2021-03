„The Masked Singer“: Fans fällt besonderes Detail auf – es soll den „Leopard“ verraten

Nach nur zwei Shows scheint den „The Masked Singer“-Fans etwas Ungewöhnliches an „Der Leopard“ aufgefallen zu sein.

In der vergangenen Ausgabe von „The Masked Singer“ konnte „Der Leopard“ alle von sich überzeugen. Ruth Moschner brach sogar in Tränen aus.

Mal sehen, welchen eindrucksvollen Auftritt „Der Leopard“ in Folge 3 bei „The Masked Singer“ geplant hat. Wir halten dich in unserem Live-Blog auf dem Laufenden!

Dienstag, 2. März 2021

9.45 Uhr: In der vergangenen Woche ist Franzi van Almsick alias „Das Einhorn“ bei „The Masked Singer“ rausgeflogen. Im Interview mit „Promiflash“ verriet die 42-Jährige nun, welchem Kandidaten sie den Sieg am meisten wünschen würde. Es ist „Der Leopard“. Die Profi-Schwimmerin habe sich in die „atemberaubende“ Stimme des Promis verliebt.

8 Uhr: Spätestens seit der zweiten „The Masked Singer“-Show sollte allen Zuschauern klar sein, dass wir es bei „Der Leopard“ mit einem wahren Gesangstalent zu tun haben. Doch so kräftig die Stimme des Promis auch ist, desto eingeschränkter ist er in seiner Performance.

Während seine Konkurrentinnen wie „Der Dinosaurier“ oder „Der Stier“ über die ProSieben-Bühne fegen, scheint „Der Leopard“ sich kaum zu bewegen.

Während seine Konkurrenten über die Bühne hüpfen, bleibt „Der Leopard“ lieber auf seinem Thron sitzen. Foto: ProSieben/Willi Weber

In Folge 2 blieb „Der Leopard“ die ganze Zeit auf seinem Thron, während er Destiny's Childs „Survivor“ schmetterte. Die Performance ließ Ruth Moschner aufgelöst zurück. „Ich bin völlig am Ende“, gestand sie nach dem Auftritt am vergangenen Dienstag.

----------------------------------------

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

----------------------------------------

Dass sich „Der Leopard“ nur ungern bewegt, scheint aufmerksamen Ratefüchsen nicht entgangen zu sein. Im Netz verdichtet sich deshalb nun die Theorie, dass Joana Zimmer hinter der Maske steckt.

Sängerin Joana Zimmer. Foto: IMAGO / eventfoto54

Die 38-jährige Musikerin ist seit ihrer Geburt blind. Den Fans zufolge könnte das der Grund dafür sein, dass sich „Der Leopard“ lieber etwas weniger bewegt als die anderen Teilnehmer. Joana Zimmer ist als überaus talentierte Sängerin bekannt und kommt daher auf jeden Fall für den „Leopard“ infrage.

----------------------------------------

