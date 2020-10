„The Masked Singer“: TV-Star enttarnt sich – ist ER wirklich "Der Frosch"?

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Am Dienstagabend müssen sich die „The Masked Singer“-Kandidaten erneut beweisen. Nachdem in der vergangenen Woche Veronica Ferres als „Die Biene“ enttarnt wurde, wird nun der nächste Promi enthüllt.

Hat sich einer der „The Masked Singer“-Teilnehmer vielleicht schon selbst verraten? Bei Instagram kursiert ein verdächtiges Foto.

Montag, 26. Oktober:

17 Uhr: Das Rätselraten um die „The Masked Singer“ geht morgen Abend endlich weiter. Ein Kandidat, um den schon so einige Theorien kursieren, ist „Der Frosch“.

Nun will ausgerechnet ProSieben-Moderator Steven Gätjen einen Hinweis zur Identität des „Froschs“ geben. In seiner Instagram-Story teilt der TV-Star ein eindeutiges Foto von sich.

--------------

„The Masked Singer“: Wer gewann die ersten beiden Staffeln?

Max Mutzke als „Der Astronaut“ in Staffel 1

Tom Beck als „Das Faultier“ in Staffel 2

--------------

Auf dem Bild steht Steven Gätjen vor einer Tür, die so aussieht, als würde sich dahinter ein Hotelzimmer befinden. Auf der Tür prangt nicht nur eine Zimmernummer, sondern auch noch das Wort „Froschkönig“. Aha! Hat er sich damit enttarnt?

Steven Gätjen gibt sich als „Froschkönig“ aus. Foto: stevengaetjen/Instagram

Dazu schreibt der Moderator: „Ich geb's zu“. Doch steckt wirklich er unter der „Frosch“-Maske? Zugegeben, die bisherigen Hinweise zur wahren Identität des Kandidaten passen nicht so ganz zu Steven Gätjen.

--------------

--------------

„Der Frosch“ wird als Club-Animateur, der nicht vom Pool wegzukriegen ist, vorgestellt. Steven Gätjen, der ein leidenschaftlicher Filmfan ist, verkriecht sich lieber in Kinosälen. Und bei der Vorstellung eines Sport-Freaks denken wir vermutlich nicht zuerst an den TV-Moderatoren.

Steven Gätjen hat sich also sicherlich nur einen kleinen Scherz erlaubt.

Alle Infos und Hinweise, die bisher über „Der Frosch“ bekannt sind, kannst du >>> hier <<< nachlesen.