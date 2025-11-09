„The Masked Singer“ 2025: Wer ist raus? Alle Enthüllungen im Überblick

In Staffel zwölf von „The Masked Singer“ steht wieder die eine große Frage im Raum: Wer verbirgt sich eigentlich unter den Kostümen? Seit dem 8. November 2025 läuft die große Rätselshow in neuer Runde bei ProSieben. Das Prinzip: Kostümierte Promis legen auf der großen Bühne einen einzigartigen musikalischen Auftritt hin, zuvor wird der Jury ein kleines Video zu der jeweiligen Maske gezeigt. Anhand von Hinweisen müssen die Rateteams in der Jury hinter die Identität der Maske kommen. Wird eine Maske vom Publikum aus der Show gewählt, kommt es zur großen Demaskierung.

Bei uns erfährst du, welche Maske in der letzten Folge von „The Masked Singer“ ausgeschieden ist. Und welcher Promi kam bei der Demaskierung zum Vorschein? Alle Infos zu Folge 1 vom 8. November gibt es hier.

Wer ist raus bei „The Masked Singer“ 2025?

Diese Masken sind bei „The Masked Singer“ 2025 bereits ausgeschieden:

Folge 1: Smiley

Bereits nach dem ersten Song musste das bunte Smiley seine Cap nehmen.

+++ „The Masked Singer“ Jury heute: „Tatort“-Star macht das Team komplett +++

Alle Enthüllungen bei „The Masked Singer 2025 im Überblick

Hier erfährst du, wer 2025 unter den Masken bei „The Masked Singer“ war:

Folge Maske Promi 1 Smiley Barbara Becker 2 3 4 5 Finale