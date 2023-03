„The Masked Singer“: Erster Hinweis aufgetaucht! Fans sind in Aufruhr

Der Countdown läuft! Nicht mehr lange, dann heißt es wieder Rätselraten, denn am 1. April geht „The Masked Singer“ in die nächste Runde. Das Erfolgsformat auf Prosieben ist auch 2023 nicht aus dem Programmplan des Senders wegzudenken.

Wie immer stellt sich vor dem Start einer neuen Staffel die Frage, wie werden die Kostüme aussehen und welche Masken sind diesmal mit dabei? Einen ersten Hinweis gibt’s jetzt schon mal. Am Freitagnachmittag (10. März) meldet sich das „The Masked Singer„-Team auf Instagram bei seinen Fans und gibt ihnen schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer auch diesmal wieder erwartet – jede Menge Spekulationen.

„The Masked Singer“ macht Andeutung für Hinweise

Manchmal braucht es nur ein kleines Detail und der Promi unter der Maske ist enttarnt. Bis es aber so weit ist, können auch schon mal einige Shows und diverse Werbeunterbrechungen ins Land ziehen. Ganz ohne Unterbrechung ist das kurze Video, das auf dem Instagramkanal der Show online gegangen ist.

„Nanu, was könnte sich wohl in dieser Box befinden?“, heißt es dazu. Zu sehen ist eine lila-blaue Kiste, die von innen aussieht wie eine schicke Steppjacke. Als sich der Deckel öffnet, greift ein maskierter „The Masked Singer„-Mitarbeiter nach dem Inhalt. Die Auflösung, wonach er greift, bleibt natürlich aus.

„The Masked Singer“-Fans kommen ins Grübeln

Der kurze Videoclip sorgt bei den Zuschauern der Show aber schon für erste Überlegungen. Hier ein kleiner Überblick, was die Fans vermuten, was sich in der Box befinden könnte:

„Das Kostüm für den ersten Star“

„Wahrscheinlich Matthias Opdenhövel, der pünktlich zum Start der Staffel raus darf“

„Vielleicht ist die Box ja eine Maske“

Mehr News:

Dass es sich bei der mysteriösen Truhe nicht einfach nur um einen schicken Aufbewahrungsort für die Kostüme handelt, sondern die Box selbst Teil einer Maske ist, ist nicht unwahrscheinlich. Immerhin sang sich schon Alexander Klaws in seiner Rolle als „Mülli Müller“ in einer riesigen Mülltonne bis zum Sieg – da klingt eine Box als Kostüm auch nicht skurriler.