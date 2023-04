„The Masked Singer“: Fans skeptisch – „Billige Kopie“

Rätsel-Liebhaber aufgepasst: Am Samstag, den 1. April, startet „The Masked Singer“ in die achte Staffel. In der Liveshow müssen prominente Kandidaten maskiert in aufwendigen Ganzkörperkostümen singen. Niemand – nicht einmal die Promis untereinander – wissen, wer unter den XXL-Masken steckt.

Damit du nichts von dem TV-Spektakel verpasst, halten wir dich in unserem „The Masked Singer“-Liveticker auf dem Laufenden. Hier erfährst du zuerst, welche Indizien die Kandidaten verraten sollen.

Samstag, der 1. April 2023

23.34 Uhr: Damit ist die erste Identität der achten Staffel enthüllt! Unter der Känguru-Maske kommt das Gesicht von „Tatort“-Star Jan Josef Liefers zum Vorschein. Wer hätte damit gerechnet?

23.27 Uhr: Es ist das Känguru! Nun wird sich herausstellen, welcher Promi unter der flauschigen Maske steckt.

23.11 Uhr: Nun entscheidet es sich zwischen dem Känguru, dem Seepferdchen und dem Pilz. Wer muss „The Masked Singer“ schon am ersten Abend verlassen?

23.06 Uhr: Wer hat den dritten Dreikampf verloren? Es ist der Pilz. Das bedeutet, dass die Diamantula und der Waschbär sicher in der zweiten Ausgabe dabei sind.

22.56 Uhr: Es steht außer Frage. Mit der Diamantula scheint sich ProSieben die stärkste Sängerin der Staffel bis zum Schluss aufgehoben zu haben. Ihre Stimme erinnert sehr an Maite oder Patricia Kelly. Wie sagt Ruth so schön: „Ein Kelly ist immer dabei.“ Rea Garvey lobt die Spinnen-Frau unterdessen für „die beste Performance heute“.

22.47 Uhr: Zum großen Finale wird es plötzlich düster im „The Masked Singer“-Studio. Das Licht wird dunkel, es ertönt gruselige Musik und der Bühne klebt eine große schwarze Spinne. Es ist „Die Diamantula“. Ruth Moschner, die große Angst vor Spinnen zu haben scheint, kann den Auftritt kaum ertragen.

22.35 Uhr: Nun darf der Waschbär ran! Als nachtaktives Tier ist er schon einmal richtig in der ProSieben-Show, die gerne mal etwas überzieht. Für sein „The Masked Singer“-Debüt performt er „Hey Ya!“ von Outkast und erinnert stimmlich ziemlich an „Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann. Nachtaktiv muss der Moderator des Morgenmagazins immerhin auch sein. Die Sendung beginnt schließlich schon um 5 Uhr morgens.

22.22 Uhr: „So eine geile Stimme“, staunt Ruth Moschner. Doch wem könnte sie gehören? Es ist auf jeden Fall ein Profisänger, da sind sich alle sicher. Rea Garvey vermutet seinen Freund Michael Patrick Kelly unter der Maske. „Ein Kelly ist immer dabei“, scherzt „The Masked Singer“-Urgestein Ruth.

22.15 Uhr: Der nächste Dreikampf steht an. Es wird also noch eine dritte Maske enthüllt. Bevor es so weit ist, geht aber erst einmal der Pilz an den Start. Er wählt „In the Shadows“ von The Rasmus.

22.11 Uhr: Die Zuschauer dürfen sich schon mal auf weitere Performances vom Igel und Toast freuen. Sie sind sicher nächsten Samstag dabei. Nur das Seepferdchen muss noch zittern.

22.07 Uhr: Kaum hat man sich an die neuen Masken gewöhnt, steht auch schon die nächste Entscheidung an.

21.53 Uhr: Wow, was ein Auftritt! Das Seepferdchen erntet Standing Ovations. Die Dame im Kostüm muss demnach eine professionelle Sängerin sein. Das vermutet auch Rea Garvey und tippt auf AnNa R. von „Rosenstolz“.

21.47 Uhr: Das Seepferdchen tritt mit einer Hintergrundmusik aus dem Disney-Film „Arielle, die Meerjungfrau“ auf die Bühne. Magisch! Für die Hauptperformance entscheidet sich die Frau im glitzernden Kostüm jedoch für die Ballade „Because of You“ von Kelly Clarkson.

21.25 Uhr: Ob der nächste Kandidat auch Favoritenstatus erlangen wird? Die achte Maske ist „Das Toast“. Er singt „Pump Up The Jam“ von Technotronic und „I’m So Excited“ von The Pointer Sisters.

21.16 Uhr: Schon in den ersten Sekunden von Shawn Mendes‘ „There’s Nothing Holdin’ Me Back“ steht fest, dass sich unter der Igel-Maske eine professionelle Sängerin befinden muss. Die Zuschauer tippen auf Musikerinnen wie Ella Endlich oder „No Angels“-Mitglied Jessica Wahls.

21.14 Uhr: Nun ist der Igel dran. Ob sich wirklich Stefanie Kloß unter der Maske versteckt? Das dürfte sich bereits beim ersten Auftritt herausstellen. „Ich verliebe mich jetzt schon“, gesteht Rea Garvey noch bevor der Igel den ersten Ton singt.

21.10 Uhr: Der Frotteefant und der Schuhschnabel haben die Zuschauer überzeugen können. Für das Känguru wird es nun spannend.

21.06 Uhr: Die erste Entscheidung steht an. Wer wird es sicher in die zweite Show schaffen? Das Känguru, der Frotteefant oder der Schuhschnabel?

21.01 Uhr: Bei den Fans kommt der Schuhschnabel schon richtig gut an. „Selten so ein beeindruckendes Kostüm gesehen. Gesang war leider nur mittelmäßig, aber ansonsten können sich die Pro7-Angestellten bzw. Hersteller der Kostüme auf die Schulter klopfen. Weltklasse Arbeit. Schuhschnabel muss auch weiter“, schwärmt ein Zuschauer.

20.48 Uhr: Nun ist der Schuhschnabel an der Reihe. Er hat sich „One Step Closer“ von Linkin Park für seinen ersten Auftritt ausgesucht. Die Jury glaubt einen ausländischen Akzent erkannt zu haben. Hat sich etwa wieder Rúrik Gíslason auf die Bühne gewagt?

20.35 Uhr: Tatsächlich gibt es doch noch ein siebtes Kostüm! Ein niedlicher Frotteefant namens „Elfi“ mischt sich unter die Kandidaten und singt „Never Gonna Not Dance Again“ von P!nk. Die Jury ist ganz entzückt von der Elefanten-Dame.

20.28 Uhr: Ein professioneller Sänger steckt schon einmal nicht unter der Maske. Die „Blurred Lines“-Version des Kängurus lässt die Zuschauer erschaudern. „Der kann aber nicht singen“, heißt es auf Twitter.

20.23 Uhr: Der erste Kandidat, der auf die Bühne darf, ist das Känguru. „Der hatte schon sehr viel Energie, als er hier reingehüpft ist“, bemerkt Ruth Moschner. Und Rea Garvey findet, dass sich das Känguru ziemlich nasal anhört. Steckt etwa „Manta Manta“-Star Til Schweiger unter dem Fell?

20.19 Uhr: Nach einer beeindruckenden Tanzeinlage der Backgroundtänzer begrüßt uns Matthias Opdenhövel wieder wie gewohnt zur „verrücktesten Show der Welt“. Und schon jetzt hagelt es Kritik für die neuen Kostüme. „Der Waschbär sah aus, als wäre er aus dem Heidepark ausgebrochen“, spottet ein Zuschauer bei Twitter.

20.15 Uhr: Und los geht es mit der ersten von insgesamt sechs Shows in dieser Staffel. Das Finale findet bereits am 6. Mai statt.

19.50 Uhr: Gleich ist es so weit! Die achte Staffel von „The Masked Singer“ startet.

14.50 Uhr: Es ist viel geplant für die erste Sendung der neuen Staffel. Manche Fans stecken jedoch ordentlich in der Zwickmühle. Denn am heutigen Abend läuft parallel zu „The Masked Singer“ auch die erste große Live-Sendung von DSDS. Die Zuschauer müssen sich also wohl oder übel für einen der beiden Show-Giganten entscheiden.

12.20 Uhr: Die Vorfreude auf einen Abend voller Überraschungen steigt! In knapp acht Stunden geht es wieder los bei „The Masked Singer“. Die Fans haben sehnsüchtig auf den Start der achten Staffel gewartet. Doch einige haben auch ihre Bedenken.

Da es sich bei „The Masked Singer“ um eine Live-Sendung handelt, kann nie genau geplant werden, wie lange die Show laufen wird. Hinzu kommen zahlreiche Werbeunterbrechungen und ausschweifende Gespräche zwischen dem Rate-Team rund um Ruth Moschner und Moderator Matthias Opdenhövel. Daher sorgen sich einige Fans, dass sie nicht bis zum Ende durchhalten werden. So schreibt eine Zuschauerin auf Instagram: „Ganz oft schaffe ich es nicht bis zum Ende und schlafe ein. Schade!“

Freitag, der 31. März 2023

20 Uhr: „The Masked Singer“-Fans hegen irren Verdacht

Bisher hat ProSieben sechs neue Kostüme vorgestellt – darunter der Pilz, das Känguru, der Waschbär, der Schuhschnabel, das Seepferdchen und der Igel. Letzterer kommt in einem besonders auffälligen Look daher: ein rot-karierter Schottenrock, eine schwarze Lederjacke und bunte Stacheln. Dieser Anblick erinnert die „The Masked Singer“-Fans sofort an eine Figur aus einem Kinofilm.

„Hat da jemand ‚Sing‘ geguckt?“, lautet nur einer von unzähligen Kommentaren unter dem Instagram-Post zum „The Masked Singer“-Igel. Immer wieder heißt es, der Igel habe erschreckende Ähnlichkeiten mit dem weiblichen Stachelschwein „Ash“ aus dem Animationsfilm „Sing“. In dem Film aus dem Jahr 2016 nehmen die verschiedensten Tiere aus diversen Gründen an einem Gesangswettbewerb teil.

Da das Outfit der Filmfigur dem des Igels zum Verwechseln ähnlich sieht, glauben einige Fans bereits zu wissen, welcher Promi unter der Maske steckt. Das Stachelschwein wird bei „Sing“ von der Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß synchronisiert, weshalb vermutet wird, dass sie auch im Igel-Kostüm stecken könnte. Die Theorie verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Kommentarspalte:

„Also Ashley von ‚Sing‘ (ein Stachelschwein, das genauso aussieht) wird von Stefanie Kloß gesprochen.“

„Das war auch mein erster Gedanke, sieht wirklich gleich aus.“

„Finde ich auch, vor allem auch mit dem Rock und der Lederjacke. Aber solange DreamWorks [das Animationsstudio des Films, Anm.d.Red.] kein Problem damit hat, ist ja alles super.“

„War auch mein erster Gedanke. Wenn dann noch Stefanie Kloß von Silbermond drin steckt, wäre es eines der einfachsten Kostüme gewesen.“

„Dachte beim ersten Mal Sehen auch erst: ‚Nutzen die jetzt Filmcharaktere?'“

„Also ich sehe immer Ash.“

„Billig Kopie von Ash aus ‚Sing‘!“

„Bin ich die Einzige, die das Kostüm an den Film ‚Sing‘ mit dem Stachelschwein-Mädchen erinnert?“

Ob Stefanie Kloß wirklich in dem Kostüm stecken könnte, dürfte spätestens der erste Auftritt des Igels verraten. Dann erfahren die Fans zumindest, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Was die Gestaltung der Maske angeht, hält sich ProSieben noch bedeckt. Ob die „The Masked Singer“-Kostümbildner wirklich beim Kinofilm abgeguckt haben, bleibt offen.

Staffel 8 von „The Masked Singer“ startet am Samstag, den 1. April 2023, ab 20.15 Uhr live bei ProSieben.