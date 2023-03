„The Masked Singer“: Alles nur geklaut? Fans skeptisch – „Billige Kopie“

Rätsel-Liebhaber aufgepasst: Am Samstag, den 1. April, startet „The Masked Singer“ in die achte Staffel. In der Liveshow müssen prominente Kandidaten maskiert in aufwendigen Ganzkörperkostümen singen. Niemand – nicht einmal die Promis untereinander – wissen, wer unter den XXL-Masken steckt.

Damit du nichts von dem TV-Spektakel verpasst, halten wir dich in unserem „The Masked Singer“-Liveticker auf dem Laufenden. Hier erfährst du zuerst, welche Indizien die Kandidaten verraten sollen.

Freitag, der 31. März 2023

20 Uhr: „The Masked Singer“-Fans hegen irren Verdacht

Bisher hat ProSieben sechs neue Kostüme vorgestellt – darunter der Pilz, das Känguru, der Waschbär, der Schuhschnabel, das Seepferdchen und der Igel. Letzterer kommt in einem besonders auffälligen Look daher: ein rot-karierter Schottenrock, eine schwarze Lederjacke und bunte Stacheln. Dieser Anblick erinnert die „The Masked Singer“-Fans sofort an eine Figur aus einem Kinofilm.

„Hat da jemand ‚Sing‘ geguckt?“, lautet nur einer von unzähligen Kommentaren unter dem Instagram-Post zum „The Masked Singer“-Igel. Immer wieder heißt es, der Igel habe erschreckende Ähnlichkeiten mit dem weiblichen Stachelschwein „Ash“ aus dem Animationsfilm „Sing“. In dem Film aus dem Jahr 2016 nehmen die verschiedensten Tiere aus diversen Gründen an einem Gesangswettbewerb teil.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da das Outfit der Filmfigur dem des Igels zum Verwechseln ähnlich sieht, glauben einige Fans bereits zu wissen, welcher Promi unter der Maske steckt. Das Stachelschwein wird bei „Sing“ von der Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß synchronisiert, weshalb vermutet wird, dass sie auch im Igel-Kostüm stecken könnte. Die Theorie verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Kommentarspalte:

„Also Ashley von ‚Sing‘ (ein Stachelschwein, das genauso aussieht) wird von Stefanie Kloß gesprochen.“

„Das war auch mein erster Gedanke, sieht wirklich gleich aus.“

„Finde ich auch, vor allem auch mit dem Rock und der Lederjacke. Aber solange DreamWorks [das Animationsstudio des Films, Anm.d.Red.] kein Problem damit hat, ist ja alles super.“

„War auch mein erster Gedanke. Wenn dann noch Stefanie Kloß von Silbermond drin steckt, wäre es eines der einfachsten Kostüme gewesen.“

„Dachte beim ersten Mal Sehen auch erst: ‚Nutzen die jetzt Filmcharaktere?'“

„Also ich sehe immer Ash.“

„Billig Kopie von Ash aus ‚Sing‘!“

„Bin ich die Einzige, die das Kostüm an den Film ‚Sing‘ mit dem Stachelschwein-Mädchen erinnert?“

Ob Stefanie Kloß wirklich in dem Kostüm stecken könnte, dürfte spätestens der erste Auftritt des Igels verraten. Dann erfahren die Fans zumindest, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Was die Gestaltung der Maske angeht, hält sich ProSieben noch bedeckt. Ob die „The Masked Singer“-Kostümbildner wirklich beim Kinofilm abgeguckt haben, bleibt offen.

Weitere News:

Staffel 8 von „The Masked Singer“ startet am Samstag, den 1. April 2023, ab 20.15 Uhr live bei ProSieben.