„The Masked Singer“: Zerstörung im Studio – „Der Igel“ eskaliert komplett

Sechs Masken kämpfen am Samstagabend (22. April) bei „The Masked Singer“ um ihr Weiterkommen. Am Ende des Abends stellt sich dann wieder die Frage, wer ist raus?, und wer kommt dem großen Finale ein Stückchen näher.

In Folge 4 der achten Staffel von „The Masked Singer“ gibt’s gleich mal eine Premiere zu feiern. Denn die Jury ist um einen wirklichen Neuzugang reicher. Nachdem Rick Kavanian, der im Vorjahr noch selbst als Kandidat dabei war, und Carolin Kebekus, die mittlerweile ein alter Rate-Hase ist, in den letzten Shows mitmischten, ist diesmal Beatrice Egli dabei. An der Seite von Ruth Moschner und Rea Garvey sieht sie bei den „The Masked Singer“-Auftritten genau hin und versucht, die Promis darunter zu enttarnen.

Einer, der bislang seine Deckung oben hält, ist „Der Igel„. Die Maske mit der flippigen Frisur und der rockigen Lederjacke heizte dem Publikum in der Vergangenheit bereits gut ein. Und sorgte bei seinem letzten Auftritt für einen zerstörerischen Zwischenfall.

„The Masked Singer“-Kandidat dreht auf

2023 ist wohl das Jahr der gruseligen Masken. Mit „Diamantula“ und dem „Schuhschnabel“ setzen die Produzenten auf gleich zwei schaurige Gestalten. Von gruselig ist „Der Igel“ hingegen weit entfernt.

Dafür strotzt er nur so von Energie – die er offensichtlich nicht immer unter Kontrolle hat. Denn wie ein Video auf dem „Tik Tok“-Kanal von „The Masked Singer“ jetzt zeigt, gab’s bei der letzten Liveshow ob der schwer zu bändigen Kraft des stacheligen Kandidaten einen irritierenden Moment.

„Der Igel“ geht mit Schlagzeug auf Konfrontation

Zu sehen ist „Der Igel“, wie er mit vollem Elan mitten im Auftritt vor eine Trommel vom Schlagzeug tritt. Blöd gelaufen, denn dem Tritt hält die filigrane Vorrichtung, das Fell der Bass Drum, leider nicht Stand.

Was bleibt ist ein Riss im Instrument, das damit kurzerhand unspielbar geworden ist. Prosieben nimmt’s gelassen „Unser Igel ist ein richtiges Energiebündel! Da musste sogar das Schlagzeug dran glauben.“ Ob es sich hierbei um einen absichtlichen Angriff, oder nur einen versehentlichen Ausrutscher gehandelt hat, bleibt offen. Wirklich schuldig scheint sich „Der Igel“ allerdings nicht zu fühlen, als er anschließend die Arme in die Luft reißt und die Heavy Metal-Pommesgabel zeigt.

Prosieben zeigt „The Masked Singer“ samstags ab 20.15 Uhr live im TV und online in der Mediathek bei Joyn.