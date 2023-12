„The Masked Singer“: Fans nach Verkündung der Rategäste baff – „Ernsthaft?“

Am Samstagabend (9. Dezember) geht das große Rätseln bei „The Masked Singer“ in die vierte Runde. Die Zuschauer werden auch in dieser Folge ganz genau hinhören und auf die Indizien achten, um die Promis unter den Masken zu entlarven. Und nicht nur die Fans werden ganz genau hinschauen.

Auch das Rate-Team von „The Masked Singer“ wird das Geschehen aufmerksam verfolgen. Angeführt von Ruth Moschner wird das Team präzise Analysen und Vermutungen zum Besten geben. Doch es gibt eine gravierende Änderung ab Folge vier: Alvaro Soler wird von Comedian Rick Kavanian ersetzt. Und noch eine Sache scheint bei dem ein oder anderen Fan nicht ganz so gut anzukommen.

„The Masked Singer“: SIE raten in Folge vier mit

Jede Woche gibt es einen Gast im Rate-Team von Ruth Moschner und jetzt Rick Kavanian. Oder halt auch zwei, wie die letzte Folge bewies. Denn dort machen sich die beiden Sänger von „The BossHoss“, Alec Völkel und Sascha Vollmer, auf die Suche nach den Promis unter den Masken. Es war das erste Mal, dass somit vier Mitglieder im Rateteam waren (wir berichteten).

Und der Trend scheint nicht abzubrechen. Auch an diesem Abend nehmen gleich zwei bekannte Gesichter Platz am Pult des Rateteams: Carolin Kebekus kommt mit ihrem Bruder David in die ProSieben-Show! Während viele Fans darüber besonders glücklich sind, haben andere eher ein ungutes Gefühl bei der Sache.

„The Masked Singer“-Fans irritiert

Viele Fans scheinen sich über die Besetzung der vierten Folge zu freuen. Carolin Kebekus war schließlich in den letzten Staffeln öfter als Verstärkung des Rate-Teams mit dabei. Doch ein Detail irritiert den ein oder anderen. Sie fragen sich, wieso es wieder zwei Rategäste sind und ob das vielleicht sogar zur Gewohnheit werden könnte.

„Warum jetzt alles im Doppelpack?“, möchte ein Zuschauer beispielsweise wissen. Ein weiterer schreibt: „Was ist los? Ernsthaft? Wieder 4 Personen im Rateteam?“ Ob es nächste Woche auch wieder vier Leute am Pult geben wird und es zum Standard in der Sendung wird, bleibt abzuwarten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 18. November 2023 im TV-Programm und auch in der Mediathek bei Joyn.