„The Masked Singer“-Finalisten stehen fest! Fans sind enttäuscht – „Absolut nicht fair“

Die aktuelle Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ befindet sich in den letzten Zügen. An diesem Samstag (16. Dezember) trennte sich die Spreu vom Weizen, die Finalisten für nächste Woche (23. Dezember) stehen fest.

Dabei musste in dieser Folge ausgerechnet die Maske gehen, die wohl am meisten in die Vorweihnachtszeit passt. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum „The Masked Singer“-Fans unzufrieden sind.

„The Masked Singer“: ER verpasst das Finale

Große, grüne Kulleraugen, ein langer roter Rauschebart und eine gemütliche Zipfelmütze – so sang sich „Klaus Claus“ in die Herzen der „The Masked Singer“-Fans. Auch die Geschichte hinter der Maske verzauberte viele ProSieben-Zuschauer. So sei eigentlich Santa Claus zu der Staffel 2023 eingeladen worden, sein Bruder Klaus Claus möchte allerdings auch mal im Vordergrund stehen und fing die Einladung ab.

Und Weihnachtsstimmung versprühen konnte die Maske „Klaus Claus“ wohl genauso gut wie sein Bruder. In der fünfte Folge an diesem Samstag gab er unter anderem „Let it snow“ zum Besten, sang auch in vorherigen Ausgaben meist Weihnachtslieder.

Am Ende half es aber nichts: „Klaus Claus“ musste im Halbfinale seine Maske lüften. Wie viele Fans und auch Rate-Gast Rea Garvey vermutet hatten, steckte tatsächlich Sänger Tim Bendzko unter dem knuddeligen Kostüm. Die Show verliert damit kurz vor dem Finale einen großen Musiker – zum Ärger der Zuschauer.

„The Masked Singer“-Fans gehen auf die Barrikaden

Auf der Instagram-Seite der Show hagelte es unter der Enthüllung von „Klaus Claus“ alias Tim Bendzko unzählige Kommentare. „Absolut nicht fair“, findet es eine Zuschauerin, dass der Sänger vor dem Finale rausgeflogen ist. „Er war super. Schade, dass er rausgeflogen ist“, findet auch eine andere.

„Tim, du kannst stolz auf deine Leistung sein!! Er hätte ins Finale kommen müssen!!! Ich verstehe es einfach nicht…“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Und: „So schade, dass er raus ist! Die ‚Eisprinzessin‘ ist so langweilig… Die hat den hype alleine schon, weil sie eben die ‚Eisprinzessin‘ ist… Schade, dass so viele nach so vielen Staffeln immer noch nicht begreifen, worum es in der Sendung geht.“

Im „The Masked Singer“-Finale am 23. Dezember um 20.15 Uhr auf ProSieben treten dann der Mustang, die Eisprinzessin, der Lulatsch und der Troll gegeneinander an.