„The Masked Singer“: Fans nach Finale enttäuscht – „Hat mir die Staffel kaputtgemacht“

Was war das wieder für ein spannendes Finale am Samstagabend (23. Dezember) bei ProSieben? Die letzte Folge von „The Masked Singer“ ist für viele Fans bekanntliche die beste. Nicht nur, weil der Gewinner gekürt wird, sondern weil nach und nach auch die Masken der restlichen drei Kandidaten fallen.

Dabei sorgte vor allem die Enthüllung des Gewinners von „The Masked Singer“ 2023 für ordentlich Diskussionen im Netz. Einige Zuschauer konnten nicht mehr an sich halten und machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft.

„The Masked Singer“: SIE gewinnt die neunte Staffel

Im finalen Duell war es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Masken: Der Eisprinzessin und dem Lulatsch. Am Ende konnte sich doch die Eisprinzessin durchsetzen und wird damit zu Gewinnerin von „The Masked Singer“ 2023 gekürt.

Nachdem sich herausstellt hat, dass Schauspieler Pasquale Aleardi unter der Maske des Lulatsch steckte, warteten die Fans gespannt auf die letzte Demaskierung des Abends. Und dann kam der Moment, auf den die Fans hingefiebert haben: Die Eisprinzessin ist Jennifer Weist! Doch die Frontsängerin der Band „Jennifer Rostock“ ist nicht allen Zuschauern bekannt, wie sich in den sozialen Netzwerken deutlich macht.

„The Masked Singer“: Fans enttäuscht – „Kenne sie nicht“

Über die gesamte Staffel war die Maske der Eisprinzessin wohl das größte Rätsel für viele Zuschauer. Doch als die Gewinnerin demaskiert wurde, macht sich auf X (ehemals Twitter) neben der Freude auch Enttäuschung bei dem ein oder anderen breit:

„Klar kann die singen. Kenne sie trotzdem nicht. Für mich also wieder eine Enttäuschung zur Krönung der Staffel.“

„Ok, ich habe in dieser Staffel alle unter der Maske gekannt, aber wer zum Teufel ist das? Hat mir jetzt die ganze Staffel kaputtgemacht.“

„Ich so… Wer? Kenne glaube ich nicht einen Song von denen. Von Jennifer Rostock hab ich aber schon mal gehört, wüsste aber nicht, wie die Sängerin heißt.“

Andere sehen die Sache etwas anders und loben die Auftritte der Eisprinzessin. Bekanntheitsgrad hin oder her – die Promis geben von Sendung zu Sendung ihr Bestes. Im Fall von Jennifer Weist ist ebenfalls klar: Nach ihrem Sieg bei „The Masked Singer“ werden sie jetzt mehr Leute auf dem Schirm haben.