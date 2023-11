„The Masked Singer“: Paukenschlag in ProSieben-Show – „Das gab’s noch nie!“

Sensation bei „The Masked Singer“!

Damit hätte wohl niemand gerechnet! „The Masked Singer“ sorgt in der dritten Folge am Samstag (2. Dezember) für eine absolute Premiere. Die Zuschauer dürfen sich auf etwas freuen, was es so noch nie zu sehen gab. Die Aufregung im Netz ist im Vorfeld schon mal groß.

„The Masked Singer“: Das gab es noch nie

Das Rateteam von „The Masked Singer“ hat während der Sendung die Aufgabe, das Rätsel hinter den Masken zu lösen. Sie analysieren die Indizien und diskutieren alle Möglichkeiten bis zum Ende aus. Seit Jahren wird die Jury von Moderatorin Ruth Moschner angeführt, die in der Vergangenheit schon dem ein oder anderen Promi auf die Schliche gekommen ist.

In dieser Staffel wird sie von Sänger Alvaro Soler unterstützt, der neu an ihrer Seite ist. In jeder Folge wird der dritte Platz am Pult dann von einem weiteren Promi besetzt, der miträtselt. Doch in Folge drei wird es ein wenig eng am Tisch. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der ProSieben-Sendung sitzen gleich zwei Gäste neben Ruth Moschner und Alvaro Soler.

„The Masked Singer“: SIE kommen ins Rateteam

Die beiden Rategästen der dritten Sendung heißen Alec Völkel und Sascha Vollmer alias „The BossHoss“. Treuen ProSieben-Zuschauern dürften die beiden aus der Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt sein, in der sie 2013 als Coaches aufgetreten sind.

Klar also, dass sich viele Fans auf die beiden freuen, wie in den Kommentaren unter der Ankündigung auf Instagram schnell deutlich wird:

„Ich freue mich schon auf Alec und Sascha!“

„Ich finde es super, dass das Rateteam mal aus vier Leuten besteht.“

„Endlich mal tolle Rategäste in dieser Staffel!“

„Das wird geil. Schön, die Jungs mal wieder zu sehen.“

„Oh mein Gott, das wird fantastisch! Sie rocken das.“

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 18. November 2023 im TV-Programm und auch in der Mediathek bei Joyn.