„The Masked Singer“: Endlich ist es raus! „War so klar“

Gerade erst angefangen, ist die „The Masked Singer“ 2023 schon fast wieder vorbei. Am Samstagabend (6. Mai) treten „Frotteefant“, „Igel“, „Schuhnschnabel“ und „Diamantula“ ein letztes Mal gegeneinander an. Dann fallen gleich mehrere Masken – bis zum Schluss ein Gewinner mit dem begehrten Pokal nach Hause gehen kann.

Für das große Finale braucht es aber nicht nur hochkarätige Finalistinnen und Finalisten, sondern auch eine Jury, die die entscheidenden letzten Tipps hat, um den Teilnehmenden auf den letzten Metern auf die Schliche zu kommen. Kurz vor der großen Liveshow hat das Team von „The Masked Singer“ jetzt verraten, wer neben Ruth Moschner und Rea Garvey am Ratetisch sitzen wird.

„The Masked Singer“ kündigt Rategast an

2023 konnten sich die Fans der ProSieben-Show bereits über einige prominente Rategäste freuen. Den Anfang machte Wincent Weiss. Eigentlich ist der Sänger aktuell bei „The Voice Kids“ als Coach mit dabei. Für die Auftaktshow machte er aber eine Ausnahme und unterstützte seine Kollegen bei ProSieben.

Nach ihm besetzte Komiker Rick Kavanian den begehrten Stuhl. Der war im Vorjahr selbst als Verkleidungskünstler mit dabei und brachte damit gleich mal jede Menge Masken-Erfahrung in die Runde. In Sachen Erfahrung kann auch Carolin Kebekus mitreden. Sie war bereits in der Vergangenheit neben Moschner und Garvey zu sehen und ließ es sich nicht nehmen, auch 2023 der Show einen Besuch abzustatten.

Premiere feierte die Woche danach Schlagerstar Beatrice Egli, die „The Masked Singer“ bislang nur im Fernsehen verfolgt hatte. Abgelöst wurde sie im Halbfinale dann von Sarah Engels. Auch sie verzauberte das Publikum bereits mit ihrer Stimme, da wusste noch keiner, wer unter der Maske vom „Skelett“ steckte. Zum Finale gibt’s jetzt wieder ein bekanntes Gesicht und zwar Daniel Donskoy!

Daniel Donskoy unterstützt Rateteam

Der Schauspieler und Sänger sang sich in Staffel 7 als Maulwurf in die Herzen der Zuschauer und auf Platz 1 im Wettbewerb. Als Sieger von 2022 kommt er jetzt zur Unterstützung vorbei und sorgt bei den Fans der Show für Begeisterung.

Es ist eine dieser Enthüllungen, bei denen viele bereits eine Vorahnung hatten, wie die Kommentare unter der Bekanntgabe auf Instagram zeigen. „Es war so klar“, „Wie geil ist das denn“, „Ich hab’s gewusst“, oder „Wir hatten recht“, sind nur einige der Nachrichten. mit denen die Zuschauer ihre Freude über das Comeback zum Ausdruck bringen.

ProSieben zeigt „The Masked Singer“ am Samstagabend ab 20.15 live im TV und online in der Mediathek.