„The Masked Singer“: Fans haben Nase gestrichen voll – „Was soll das Theater“

Waren sie gestern noch in geheimer Mission unterwegs, kann die Maske heute schon gefallen sein. So ging es zumindest Schauspielerin und Sängerin Anna Loos in Folge 4 der achten Staffel von „The Masked Singer“ am Samstagabend (22. April).

Bei der Frage „Wer ist raus?“, kann Loos die kleine Flosse heben, denn sie musste ihre Maske als „Seepferdchen“ ablegen. Eine, die sich hingegen über den Einzug ins Halbfinale freuen kann, ist „Diamantula“. Die Vogelspinne sorgte schon vor dem Start von „The Masked Singer“ mit ihrem Äußeren für Gänsehaut. Doch damit ist jetzt anscheinend Schluss, denn wirklich begeistert klingen die Fans auf Instagram nicht.

„The Masked Singer“-Fans von „Diamantula“ völlig genervt

Die Show lebt von dem Mysterium, dabei sind sich viele der „The Masked Singer“-Fans einig, bei „Diamantula“ ist eigentlich alles klar. Unter der Maske soll sich „Kelly Family“-Star Patricia Kelly versteckt halten. Dass sie immer noch nicht enttarnt wurde, sorgt bei vielen für Unmut. Vor allem, weil die Stimme so eindeutig zu erkennen sein soll.

Hier einige der Kommentare, die Fans unter dem Instagram-Beitrag zum Auftritt von „Diamantula“ auf dem Kanal der Show verfasst haben:

„Es tut mir leid, aber ‚Diamantula‘ ist nicht meins. Ich finde sie total langweilig. Und ja, es ist Patricia Kelly“

„Wie schnell Diamantula auf einmal verabschiedet wurde, als jetzt endlich mal jemand aus der Jury Patricia Kelly genannt hat. War von Anfang an klar, dass sie es ist.“

„Wie langweilig, diese Spinne. Kann von mir aus heute gehen. Erstens weiß eh jeder, wer es ist, und zweitens hat sie den Sinn der Sendung nicht verstanden.“

„Diamantula“ sorgt bei „The Masked Singer“ für Wirbel. Foto: Prosieben/ Willi Weber

Zuschauer haben üblen Verdacht um halbes Kostüm

Schlager-Kollegin Marianne Rosenberg, die sich unter der Maske von „Der Pilz“ versteckte, kam bei den Fans deutlich besser an. Die hatte der Meinung vieler nach ihre Stimme verstellt, sodass sie nicht sofort zu erkennen war. Etwas, das bei „Diamantula“ anscheinend fehlt.

Und noch etwas ist bei der Maske abhandengekommen – die Hälfte ihres Kostüms. Sieht man die Spinne im Einspieler immer in voller Montur mit ihren acht Armen, ist sie auf der Bühne nur noch mit der Hälfte zu sehen. „Was soll das Theater mit den Beinen?“, „Soll das immer noch unvollständige Kostüm sie ins Finale bringen?“, oder „Wann zieht sie mal das komplette Kostüm an wie alle anderen auch“, sind nur einige der Kommentare dazu auf Instagram.

Prosieben zeigt „The Masked Singer“ 2023 samstags live ab 20.15 Uhr im TV und als Wiederholung online in der Mediathek bei Joyn.