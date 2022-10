Der Maulwurf bei „The Masked Singer“: Dieser Juror enttarnt?

Nach langem Warten geht Prosieben am Samstagabend (1. Oktober) mit Staffel 7 von „The Masked Singer“ auf Sendung. In der ersten Show wird es direkt zu Beginn spannend, denn die nächste Maske wird vorgestellt. Und es ist: „Der Maulwurf“.Der süße Erdbewohner legt gleich mal einen spektakulären Auftritt hin und singt sich damit in die Herzen […]