Der Maulwurf bei „The Masked Singer“: Eindeutig! ER ist es

Nach langem Warten geht Prosieben am Samstagabend (1. Oktober) mit Staffel 7 von „The Masked Singer“ auf Sendung. In der ersten Show wird es direkt zu Beginn spannend, denn die nächste Maske wird vorgestellt. Und es ist: „Der Maulwurf“.

Der süße Erdbewohner legt gleich mal einen spektakulären Auftritt hin und singt sich damit in die Herzen der „The Masked Singer„-Zuschauer. Wird „Der Maulwurf“ etwa zum neuen Superstar der Staffel? Die Zuschauer haben bereits einen Verdacht, wer hinter der Maskerade steckt.

Der Maulwurf bei „The Masked Singer“ 2022: ER steht ganz hoch im Kurs

„Wie toll war das denn?“, fragt Moderator Mathias Opdenhövel. Einen heißen Tipp darauf, wer unter dem Bauarbeiter-Kostüm mit Grubenlampe und Karohemd steckt, könnte die Stimme von „Der Maulwurf geben.

Denn die hat einen eindeutigen Akzent. Aber auch der Hinweis, dass „Der Maulwurf“ eigentlich zu „The Voice of Germany“ wollte, klingt eindeutig.

Nach seinem ersten Auftritt glaubt die Jury von „The Masked Singer“ an diese Promis unter der Maske:

Rea Garvey

Marc Terenzi

Robbie Williams

Der Maulwurf bei „The Masked Singer“: Fans sind sich sicher

Während einige auch noch auf Ross Anthony tippen, sind sich viele sicher: Unter der Maske von „Der Maulwurf“ muss Rea Garvey stecken.

Hier alle Hinweise zu „Der Maulwurf“:

wollte eigentlich zu „The Voice“

hat einen englischen Akzent

trägt Karohemd

Er hat ein Studium und ein Diplom

Eins ist zumindest klar: „Der Maulwurf“ ist zuckersüß und das, obwohl sein Zuhause unter Tage ist.

