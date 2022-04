„The Masked Singer“: Identität der „Galax'Sis“ in Liveshow enthüllt – SIE war es

Endlich geht der Ratespaß bei „The Masked Singer“ 2022 in eine neue Runde. Am Samstagabend erfahren die ProSieben-Zuschauer weitere Hinweise zu den prominenten Kandidaten in den bunten Kostümen.

Am Ende des Abends entscheidet sich, wer raus ist. Damit du nichts davon verpasst, halten wir dich in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Samstag, 9. April

23.22 Uhr: Nun wissen wir endlich, wer unter der „Galax'Sis“-Maske steckt: Es ist ... Joana Zimmer.

Die Sängerin Joana Zimmer ist von Geburt an blind. Foto: IMAGO / eventfoto54

23.17 Uhr: Oh nein! Die „Galax'Sis“ hat es leider nicht ins Halbfinale geschafft. Doch das traurige Aus bedeutet auch, dass es nun endlich zur Enthüllung kommt.

23.13 Uhr: Das Voting ist beendet! Jetzt steht fest, welche Figur sich noch heute Abend in der Liveshow demaskieren muss.

22.58 Uhr: Nun muss sich „Der Ork“ beweisen. Das Lied „Entre dos tierras“ von Héroes del Silencio soll ihn ins Halbfinale bringen. Rate-Fans dürfte bei seinem zweiten Auftritt das Performance-Indiz, ein goldenes Holzfass, aufgefallen sein.

22.44 Uhr: Der zusätzliche Hinweis des „Seesterns“ (zwei Patches auf dem Kostüm) hat das Rateteam leider nicht weitergebracht, aber vielleicht erfahren sie ja bei der „Galax'Sis“ mehr. Sie singt „Dream On“ von Aersomith. Ihr Performance-Indiz: eine Gießkanne.

22.25 Uhr: Für ihre zweite Chance hat sich die Dame im „Seestern“-Kostüm das Lied „This Is Me“ aus dem Kinofilm „Greatest Showman“ ausgesucht.

22.20 Uhr: Bittere Nachricht für „Der Ork“: Er muss noch einmal gegen „Galax'Sis“ und „Der Seestern“ antreten.

22.17 Uhr: Nach einem solchen Auftritt liegt es wohl auf der Hand, wer sicher in der nächsten Show dabei ist. Die Frage ist nur: Wer muss zittern? „Der Gorilla“ oder „Der Ork“?

22.07 Uhr: Bei der „Discokugel“ sind sich alle einig: Es muss einfach Jeanette Biedermann sein.

22.04 Uhr: Das Publikum rastet aus und auch die Jury ist nicht zu bremsen. „I love it! Was war das gerade?! Das ist eine Doppel-Maske! Das war echt spektakulär“, platzt es aus Rae Garvey.

22.02 Uhr: Und dann passiert es. Mitten in ihrer Performance des Coldplay-Songs „Higher Power“ verlässt der Star plötzlich seine große Kugel und steht nur noch in einem silbernen Kleid mit hohem Beinausschnitt und einer kleinen Discokugel als Kopfschmuck auf der Bühne. Wow!

„Die Discokugel“ tritt in Show 4 in einem ganz neuen Kostüm auf. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

22 Uhr: Jetzt kann Linda Zervakis endlich verraten, was sie hinter den Kulissen mitbekommen hat: „Die Discokugel“ wird sich heute von einer ganz neuen Seite zeigen.

21.57 Uhr: Noch immer ist das Rätsel um den „Ork“ nicht gelöst: Ist es eine Frau oder ein Mann? Viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht, denn jetzt ist „Die Discokugel“ am Start.

21.40 Uhr: Weiter geht es mit dem „Ork“. Für seinen heutigen Auftritt hat er sich Unterstützung geholt: eine Ameise. Mit ihr am Piano performt der Troll „when the party's over“ von Billie Eilish. Ruth Moschner schießen dabei sogar die Tränen in die Augen.

21.31 Uhr: Nicht nur die Zuschauer sind große Fans des Affen. „Die heißeste Sau ever hier!“, platzt es aus der begeisterten Linda Zervakis. „Es liegt an den Haaren. Ich habe eine Affinität zu vielen Haaren“, begründet sie ihre Liebe zum „Gorilla“.

21.26 Uhr: Endlich ist „Der Gorilla“ an der Reihe. Er bringt mit „Superstition“ von Stevie Wonder Partystimmung ins ProSieben-Studio.

21.19 Uhr: „Das Zebra“ und „Der Dornteufel“ haben es geschafft! Sie dürfen auch nächsten Samstag wieder auftreten.

21.15 Uhr: Nach den Auftritten der ersten vier Figuren entscheidet sich nun, wer sicher weiter ist und wer noch zittern muss.

21.07 Uhr: Die „Galax'Sis“ begeistert mit einer farbenfrohen Performance zum ESC-Hit „Toy“ von Netta. Kein einfacher Song, doch die Promi-Dame im Kostüm beweist, dass sie eine Profisängerin ist.

20.50 Uhr: Für diesen Auftritt erntet „Das Zebra“ Standing Ovations – sowohl vom Rateteam als auch den Zuschauern.

20.47 Uhr: Wow! Da steht Ruth Moschner der Mund offen. „Das Zebra“ performt eine imposante Opern-Version des Britney-Spears-Hits „Baby One More Time“.

Ruth Moschner ist begeistert von der Performance des „Zebras“. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

20.38 Uhr: Der Patzer ist selbstverständlich auch Matthias nicht entgangen. „Linda kommt bei all dem Glitzer durcheinander. Es ist noch nicht die 'Discokugel', auch wenn sie fast so aussieht“, spottet er, bevor er Linda Zervakis noch einmal die Unterschiede zwischen einem Stern und einer Kugel deutlich macht.

20.35 Uhr: Bevor „Der Seestern“ seine Performance starten kann, kommt es zu einem peinlichen Fauxpas. Linda Zervakis, die zu Beginn der Sendung noch das Gespräch von der „Discokugel“ und einem Sicherheitsmann belauscht hat, behauptet: „Der 'Seestern' wird heute anders auftreten. Mit einem anderen Gesicht. Ich habe da etwas mitbekommen.“

Moment mal, aber das war doch „Die Discokugel“? Bevor es zu spät ist, korrigiert sich Linda plötzlich: „Ach nee, das war die 'Discokugel'!“ Das Publikum bricht in lautes Gelächter aus.

Linda Zervakis unterstützt in Show 4 das „The Masked Singer“-Rateteam. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

20.28 Uhr: Auch Rateteam-Gast Linda Zervakis ist sichtlich beeindruckt von der unerwarteten Tanzeinlage: „Ich habe gedacht, ich bin bei 'The Masked Dancer'.“

20.23 Uhr: Wow! Neben seinem Gesang beweist „Der Dornteufel“ auch noch Talent im Stepptanz. „War der Sand so heiß?“, scherzt Moderator Matthias Opdenhövel.

20.17 Uhr: Los geht's! Kein Geringerer als „Der Dornteufel“ darf die vierte Folge eröffnen. Er performt „Copacabana (at the Copa)“ von Barry Manilow.

20.11 Uhr: Heute soll ein „besonderer“ Auftritt der „Discokugel“ stattfinden. Was damit wohl gemeint sein könnte?

19 Uhr: In etwa einer Stunde geht es los! Das Rateteam, das heute aus Rea Garvey, Ruth Moschner und Linda Zervakis besteht, hält sich noch bedeckt. Mal sehen, welche Tipps sie dieses Mal vorschlagen.

16.40 Uhr: Heute bekommen die Fans von „The Masked Singer“ endlich neue Informationen zu den Kostümen und ihren prominenten Trägern. Nach drei Folgen haben viele von ihnen bereits Vermutungen und im Netz häufen sich unter bestimmten Beiträgen immer wieder dieselben Namen, doch sich wirklich sicher fühlen kann wohl noch niemand.

Die Zuschauer können die nervenaufreibenden Enthüllungen kaum noch erwarten und greifen daher jetzt zu drastischen Mitteln. Statt auf die Indizien in der Sendung zu achten, gehen sie noch einen Schritt weiter.

„The Masked Singer“ 2022: Diese Kostüme sind raus

„Brilli“ – Jeannine Michaelsen (Moderatorin)

„Die Möwe“ – Cherno Jobatey (Moderator)

„Der Koala“ – Paul Potts (Opernsänger)

Auf einem Fan-Account bei Instagram werden immer wieder Stimmenvergleiche geteilt. So wird der Auftritt von „Der Seestern“ beispielsweise an ein Video von Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer geschnitten, in dem man sie singen hört. Die Stimmen hören sich zum Verwechseln ähnlich an.

Die Fans sind sich bei diesem direkten Vergleich sofort sicher. „Von der Stimme her sehr identisch zum Stern. Das wird sie zu 100 Prozent sein“, schreibt einer von ihnen. Eine andere Nutzerin behauptet: „Das ist sie. Es klingt identisch. Es ist Jasna, da habe ich gar keinen Zweifel mehr dran.“

Nach einem Stimmenvergleich zu „Der Gorilla“ tippt die Fangemeinde übrigens auf den ehemaligen Fußballer Rúrik Gíslason.

Ob sich wirklich die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer als „The Masked Singer"-Seestern verkleidet hat, lässt sich jedoch erst bei seiner Enthüllung bestätigen.