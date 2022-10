Goldi bei „The Masked Singer“: Fans sicher – dieser Griesgram steckt unter der Maske

„The Masked Singer“ ist zurück und damit auch die Frage nach den Promis unter den Masken. In der ersten Liveshow enthüllt Prosieben die neuen Masken. Eine davon: Goldi.

Das pelzige Tierchen ist „süß, niedlich plüschig“ will es aber absolut nicht sein. „The Masked Singer„-Fans dürften sich bei diesem Anblick schock verlieben. Blöd nur, dass der Promi unter der Maske so gar keinen Bock auf sein zuckersüßes Image hat.

Goldi bei „The Masked Singer“ 2022: Das sind die Indizien

Dieses Kostüm ist einfach knuffig. Riesige Augen, ein flauschiges Fell, drei süße Zöpfe auf dem Kopf und zwei zierliche Flügelchen. Goldi muss man einfach mögen. Die Jury ist zumindest ganz begeistert von dem missmutigen Tierchen mit einer Vorliebe für Gold.

Alle Hinweise zu Goldie:

will nicht süß sein

Gold

hat immer schlechte Laune

goldenes Lenkrad

Goldi bei „The Masked Singer“ 2022: Fans vermuten IHN

Die Meinungen zwischen Jury und Zuschauern gehen auseinander. Während Ruth Moschner sich gut Sebastian Vettel unter der Maske vorstellen könnten, tippen viel Twitter-Nutzer auf einen deutlich älteren Promi.

Goldi mischt „The Masked Singer“ 2022 ordentlich auf. Foto: Prosieben, Willi Weber

Einig sind sich allerdings alle, dass es sich um einen Mann handeln muss.

Diese Promis könnten sich unter der Maske von Goldi verstecken:

Sebastian Vettel

Knossi

Axel Prahl

Martin Rütter

Stefan Mross

Florian Silbereisen

Armin Rode

Die Stimme von Goldi bringt sowohl Fans auch als Jury um den Verstand. „Ich kenne die Stimme von Goldi, komme aber nicht darauf wer das ist“, kommentiert ein Zuschauer und dürfte damit vielen aus der Seele sprechen.

Ein Name fällt allerdings immer wieder: Armin Rhode. Steckt also etwa der „Räuber Hotzenplotz“-Star unter der Maske? Der Schauspieler dürfte vielen noch in seiner Rolle als griesgrämiger Räuber in Erinnerung sein. Die Hinweise könnten also passen.

Hier gibt’s alle Infos zu den Auftritten der Masken von Staffel 7 von „The Masked Singer“.