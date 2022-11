„The Masked Singer“-Finale: Fans sind sich einig – Sieger steht fest

„Wer ist raus?“, diese Frage stellen sich „The Masked Singer“-Fans am Samstagabend (5. November) zum letzten Mal in Staffel 7. Denn dann entscheidet sich endlich, wer mit dem begehrten Pokal nach Hause gehen darf. Vor allem aber, welche Promis unter den verbliebenen vier Masken stecken. Dann hat das Rätselraten um Maulwurf, Zahnfee, Rosty (ehemals No Name) und Werwolf endlich ein Ende.

Vor dem großen Finale will Prosieben schonmal wissen, wen die „The Masked Singer“-Fans als Gewinner des Formats sehen. Denn wie auch bei „Germanys next Topmodel“ kann es am Ende nur einen Sieger oder eine Siegerin geben. Geht man nach den Zuschauern, steht der bereits fest.

Die ganze Show gibt’s hier zum Nachlesen als Liveticker.

„The Masked Singer“-Fans haben Favorit

11.05 Uhr: Der Countdown für das große Finale von „The Masked Singer“ 2022 läuft. Nur noch wenige Stunden und Prosieben löst endlich das Geheimnis um die verbliebenen Masken. Am Samstagmorgen will der Sender auf Instagram wissen: „Wer heute wohl den ‚The Masked Singer‘-Pokal mit nach Hause nehmen wird?“

In den Kommentaren fällt ein Name immer wieder: der Maulwurf. Seine Maske blieb bis zum Start der ersten Show geheim. Seitdem hat sich der Höhlengräber in die Herzen der Zuschauer gebuddelt und könnte es jetzt sogar bis zum Sieg schaffen.

Mehr Themen:

Entscheidend dafür ist das Interesse der Fans und das ist riesig. „Der Maulwurf buddelt sich zum Sieg“, „Maulwurf ist mein Favorit“ oder „Der Maulwurf muss gewinnen“, sind nur einige der Nachrichten, die bestätigen: Die Fangemeinde des Unbekannten ist riesig.

Ob ihm am Ende aber nicht doch noch Zahnfee, Rosty oder Werwolf auf den letzten Metern die Show stehlen, zeigt sich ab 20.15 Uhr live im TV.

Alle Folgen von „The Masked Singer“ gibt es online in der Wiederholung in der Mediathek bei Joyn.