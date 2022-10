Black Mamba bei „The Masked Singer“: Fans sehen eindeutiges Detail

Die Black Mamba ist die dritte Maske, die in der ersten Liveshow von „The Masked Singer“ 2022 enthüllt wird. Das Schuppentier legt einen eindrucksvollen ersten Auftritt hin.

Mit einem opulenten Kostüm und einer herausragenden Stimme hypnotisiert Black Mamba bei „The Masked Singer“ ihr Publikum. Aber wer versteckt sich hinter dem auffälligen Kostüm von Black Mamba?

Black Mamba bei „The Masked Singer“ 2022: Sie könnten unter der Maske stecken

Mit langem Umhang und majestätischem Stab sieht Black Mamba aus wie die Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch. Genauso heimtückisch führt sie die Jury hinters Licht und versucht ihre wahre Identität zu verstecken.

Da bleibt nur eins, munter draufloszuraten. Ein leichtes für die Jury, die direkt mal einige Vorschläge präsentiert.

Diese Promis könnten unter der Maske von Black Mamba stecken:

Ehrlich Brothers-Mitglied

Heino Ferch

Timon Krause

Uri Geller

Bully Herbig

Black Mamba bei „The Masked Singer“ 2022: Fans bemerken Fehler

Die Hinweise zu Black Mamba sind genauso verwirrend wie die hypnotisierende Bühnenshow. Hier ein Überblick:

Alle Hinweise zur Black Mamba:

Hypnose verführt zum Tanzen

ist geheimnisvoll

Mann, Frau-Zeichen

kann in die Zukunft sehen

entdeckt neue Sphären

Bleibt abzuwarten, wer am Ende wirklich unter der Maske von Black Mamba steckt. Interessant ist allerdings, dass die Jury glaubt, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Star aus der Magierbranche handelt.

Black Mamba hypnotisiert das Publikum von „The Masked Singer“ 2022. Foto: Prosieben, Willi Weber

Zwischen all den Überlegungen fällt einigen Fans auf: Die Maske der Black Mamba sieht eigentlich aus wie eine Kobra. Zumindest, wenn man Aufnahmen der zwei Tiere miteinander vergleicht. Haben die Prosieben-Produzenten also einen Fehler gemacht? Es sieht zumindest ganz danach aus, als würde nicht nur der Promi, sondern auch der Name der Maske für Fragen sorgen. Bleibt abzuwarten, wer sich hier drunter versteckt.

