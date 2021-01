„The Masked Singer“ 2021: Hammer! Prosieben lässt Bombe platzen – SIE sitzt in der Jury

Hammer Ankündigung von Prosieben! Eigentlich fand gerade erst das Finale der dritten „The Masked Singer“-Staffel statt. Im November räumte Sarah Lombardi in der Verkleidungsshow als Skelett und damit als Siegerin ab.

Jetzt steht die vierte Staffel von „The Masked Singer“ bereits in den Startlöchern. Und Prosieben verrät nun erste Details.

Sarah Lombardi holte sich die „The Masked Singer“-Krone. Foto: ProSieben/Willi Weber

„The Masked Singer“: Hammer! Prosieben holt Ruth Moschner zurück

Darauf haben die Fans sicher schon gewartet: die Verkündung der Jury für 2021. Der Sender holt tatsächlich Ruth Moschner zurück! Sie saß bereits in den ersten beiden Staffeln in der Jury, legte zuletzt eine Pause ein und übergab den weiblichen Juryplatz an RTL-Moderatorin Sonja Zietlow.

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

In einer Presseerklärung von Senderchef Daniel Rosemann heißt es am Sonntag: „Live. Etwas wild. Etwas fantastisch. Etwas verrückt. Mit 'The Masked Singer' laden wir unsere Zuschauer ein, sich in andere Welten zu träumen und in fabelhafte Zauberwesen zu verlieben. 'The Masked Singer' steht für Feiertage des Fernsehens. Wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Rea etwas schwerer machen. Ich bin gespannt, ob Ruth Moschners Telefonbuch das aushält. Sicher bin ich mir, dass Rea Garvey über einige Stimmen mehr als staunen wird.“

„The Masked Singer“: Ruth Moschners erste Worte nach Comeback

Ruth Moschner selbst ist bereits ganz aufgeregt, wieder fester Bestandteil von „The Masked Singer“ zu sein. „Bei 'The Masked Singer' ist doch inzwischen alles möglich. Da kommt selbst mein Telefonbuch nicht mehr hinterher Ich bin schon so aufgeregt. Wie soll man denn Staffel drei mit Leuten wie Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros noch toppen?“

„The Masked Singer“-Moderatorin Ruth Moschner kehrt 2021 zurück. Foto: C. Hardt/ Future Image

Am 16. Februar geht der Rate-Spaß bei Prosieben bereits los. Moderieren wird das Ganze wieder Matthias Opdenhövel. Neben Ruth Moschner und Rea Garvey findet wie zuvor auch schon wieder ein wöchentlicher Wechsel von Gastjuroren statt.

Jetzt stellt sich nur die Frage, wer Vorjahressiegerin Sarah Lombardi vom „The Masked Singer“-Thron stoßen wird….