„The Masked Singer“ 2021: Erste Hinweise von ProSieben! Fans spekulieren über diese Bilder – „Ich raste aus!“

Die Spannung für Fans von „The Masked Singer“ steigt!

Lange dauert es nicht mehr, bis die neue Staffel von „The Masked Singer“ hierzulande an den Start geht. Dabei war es im vergangenen Jahr DIE Überraschung schlechthin.

„The Masked Singer“ 2021: ProSieben gibt erste Hinweise

Erst im November 2020 wurde das große Staffel-3-Finale mit Sarah Lombardi als Siegerin im Skelett-Kostüm gefeiert. Kurze Zeit später folgte die Hammer-News: am 16. Februar will ProSieben schon die vierte „The Masked Singer“-Staffel einläuten.

Und der Sender ProSieben gibt bereits erste Hinweise auf die neuen Kostüme. Im Netz wird bereits eifrig spekuliert.

Das Skelett bei „The Masked Singer“ (Prosieben) ist der Sieger. Foto: ProSieben/Willi Weber

„The Masked Singer“ 2021: Fans spekulieren

Auf dem „The Masked Singer“-Instagram-Kanal zeigt Prosieben kurze Teaser-Videos mit den neuen Masken. Und eine davon scheint bei den Fans offensichtlich zu sein. So sind sie sich bei der rosafarbenen Maske mit Horn sicher: „Ein Einhooooorn, ich raste aus!“ und „OMG wie geil ein Einhorn.“

Eine blaue Maske mit Nähten erinnert die eingefleischten „The Masked Singer“-Fans an Football: „Das schnauben, die Football-Anspielungen... Ich denke, entweder ein Nashorn oder Gorilla im Quarterback-Outfit.“

Die goldene mit Brillanten verzierte Maske mit fellartiger Umrandung sieht für viele Fans aus wie „ein Löwe? Oder ein Fuchs.“

-----------------------------

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

-----------------------------

„The Masked Singer“: Sender lässt Jury-Bombe platzen

Und auch die Verkündung der Jurybesetzung Anfang Januar ließ die Vorfreude auf die vierte Staffel steigen. Denn keine Geringere als Ruth Moschner gibt ihr „The Masked Singer“-Comeback in der Jury. Im vergangenen Jahr setzte Moschner eine Runde aus, bevor sie in den ersten beiden Staffeln auf dem Juryplatz saß. Jetzt kehrt sie also frohen Mutes zurück in die legendäre Kostümshow und freut sich riesig:

„Bei 'The Masked Singer' ist doch inzwischen alles möglich. Da kommt selbst mein Telefonbuch nicht mehr hinterher. Ich bin schon so aufgeregt. Wie soll man denn Staffel drei mit Leuten wie Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros noch toppen?“

-----------------------------

-----------------------------

The Masked Singer: Prosieben gibt erste Hinweise auf die neue Staffel. Foto: ProSieben / Willi Weber

Ja, man darf gespannt sein, welche Promis sich in diesem Jahr in ein Bühnenkostüm wagen und ihre Stimme zum Besten geben. Den Masken nach zu urteilen steht aber eines schon jetzt fest: Es wird definitiv wieder abwechslungsreich.

„The Masked Singer“-Vorjahresgewinnerin Sarah Lombardi filmte vor Kurzem ihr Wohnzimmer - plötzlich sah man DAS.

Die vierte Staffel von „The Masked Singer“ startet am 16. Februar um 20.15 Uhr bei Prosieben.