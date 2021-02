Smudo will am liebsten direkt mitmachen.

„The Masked Singer“: Smudo ist ganz verliebt – „Wünschte, ich könnte in dem Kostüm sein“

Willkommen zu Runde 2. Am Dienstagabend startet die zweite Liveshow von „The Masked Singer“. Nachdem in der vergangenen Woche Kathrin Müller-Hohenstein aus der ProSieben-Show ausschied, wird nun wieder heiß diskutiert.

Wer steckt wohl unter den Masken von „Das Quokka“, „Die Schildkröte“ und Co.? Wir sind für dich in unserem „The Masked Singer“-Liveticker dabei.

22.40 Uhr: Sie gilt wohl mit Abstand als die talentierteste Kandidatin der diesjährigen Staffel. Die Promi-Dame unter der Leo-Maske legt einen beeindruckenden Auftritt hin. Ruth Moschner schießen sofort die Tränen in die Augen.

22.33 Uhr: Nach einer weiteren Werbepause erwartet die Zuschauer pure Frauenpower. „Der Leopard“ singt gleich „Survivor“ von Destiny's Child.

22.29 Uhr: „Das war musikalisch echt ein Sarg“, lautet Rea Garveys knallhartes Urteil. Dennoch hat er den Auftritt sehr genossen, denn „Das Quokka“ ist Entertainment pur.

22.23 Uhr: „Das Quokka“ macht weiter und sorgt mit „Come As You Are“ von Nirvana für Partystimmung in Köln.

22.12 Uhr: Ruth Moschner ist ganz angetan. Sie schwärmt von Elyas M'Barek, den sie sehr „heiß“ findet, und der perfekt zum „Stier“ passen könnte. Doch steckt der Schauspieler wirklich unter der Maske?

22.08 Uhr: Hinter der Bühne tanzen sogar seine Konkurrenten mit. „Der Stier“ ist ein wahrer Entertainer!

22.07 Uhr: „Der Stier“ hat auch abseits des Spielfeldes einiges auf dem Kasten. Wie ein Profi-Sänger schmettert er „Don't Stop Me Now“ von Queen.

22.04 Uhr: Die nächsten Kandidaten müssen sich beweisen: „Der Stier“, „Das Quokka“ und „Der Leopard“ treten gegeneinander an.

22.02 Uhr: „Das Einhorn“ muss sich leider noch etwas gedulden. Die Zuschauerstimmen für die Prinzessin im Tüllkleid haben nicht gereicht.

21.50 Uhr: Nach einer kurzen Werbeunterbrechung wissen wir, wer auf jeden Fall am nächsten Dienstag wieder auf der Bühne stehen wird.

21.43 Uhr: „Ich wünschte, ich könnte in dem Kostüm sein“, offenbart Gast-Juror Smudo. „Du siehst aus wie ein Cupcake!“

21.41 Uhr: Weiter geht es mit dem „Einhorn“. Es trällert mehr schlecht als recht „Lean on Me“ von Bill Withers. Definitiv ist nicht davon auszugehen, dass es sich dabei um eine professionelle Sängerin handelt.

21.35 Uhr: Der Spruch „Ihr werdet mich nicht fangen“ soll ihn verraten haben. Ruth Moschner muss dabei sofort an Luke Mockridge und seine Sat.1-Show „Catch!“ denken.

21.32 Uhr: Rea Garvey ist ein großer Fan vom Dino: Es sei die beste Performance, die es in der neuen Staffel bisher zu sehen gab.

21.23 Uhr: Ruth Moschner fragt sich nun, welcher Promi wohl für sein Gebiss bekannt sei. Sofort denken alle im TV-Studio an ProSieben-Legende Stefan Raab. „So viele Zähne wie Stefan kann man gar nicht haben“, heißt es vom Rateteam.

Die Jury vermutet Stefan Raab unter einer der Masken. Foto: picture alliance/dpa, ProSieben/Willi Weber

21.20 Uhr: „Der Dinosaurier“ nimmt uns bei seinem Auftritt mit zum Zahnarzt. Und dort geht es richtig ab! Zu „I Feel Good“ von James Brown lässt er die Zähne klappern.

21.11 Uhr: Mit der Songwahl trifft „Der Flamingo“ voll ins Schwarze beim Rateteam. „Das war so herzzerreißend“, betont Ruth Moschner, die sich auch nach dem zweiten Auftritt weiterhin unsicher ist, welches Geschlecht unter der Maske stecken könnte.

Doch bei so einer emotionalen Performance glaubt Ruth fest daran, dass es eine Frau sein muss. Männer könnten sowas ja nicht. Da wird es laut im ProSieben-Studio. Matthias, Rea und Smudo können das nicht auf sich sitzen lassen.

21.07 Uhr: „Der Flamingo“ lässt Mädchenträume der 90er-Jahre wahr werden und singt „2 Become 1“ von den Spice Girls.

21.05 Uhr: Jetzt gibt es den zweiten Dreikampf zwischen „Flamingo“, „Dinosaurier“ und „Einhorn“.

21.04 Uhr: Die Zuschauer haben abgestimmt. Sie wollen den „Monstronaut“ und „Die Schildkröte“ in der nächsten Sendung sehen.

20.50 Uhr: Nun entscheidet sich, wer bis zum Ende des Abends zittern muss. Wir lehnen uns mal aus dem Fenster und tippen darauf, dass „Das Küken“ nicht gegen seine Konkurrenten ankommt.

20.46 Uhr: Rea Garvey kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Bei so viel Lob verlässt „Der Monstronaut“ prompt die Bühne und bedankt sich mit einem High five beim irischen Sänger.

Foto: ProSieben/Willi Weber

20.44 Uhr: Wow! Von Ruth Moschner und Rea Garvey gibt es Standing Ovations.

20.42 Uhr: „Der Monstronaut“ ist an der Reihe! Er performt „When You Were Young“ von The Killers.

20.37 Uhr: „Das klingt wie jemand, der schön singt“, behauptet Rea Garvey. Wer unter der Maske stecken könnte, ist ihm jedoch noch immer ein Rätsel.

20.34 Uhr: „Ich glaube, es handelt sich um einen singenden Koch“, vermutet Smudo. Er tippt auf Steffen Henssler unter der „Schildkröten“-Maske. Interessanter Vorschlag.

20.31 Uhr: Der Pirat singt den Kult-Hit „I'm Still Standing“ von Elton John. Und macht dabei eine deutlich bessere Figur als seine Vorgängerin.

20.28 Uhr: Weiter geht es mit der „Schildkröte“. Vergangene Woche hat sie alle von sich überzeugen können. Mit welchem Song wird sie heute auftreten?

20.25 Uhr: „Das Küken“ wird trotz fehlendem Gesangstalent mit Lob überschüttet. „Ich habe mich die ganze Woche auf dich gefreut“, sagt Ruth Moschner.

20.22 Uhr: „Das Küken“ singt „Jungle Drum“ von Emilíana Torrini. Ihre verstellte Stimme erinnert uns doch ziemlich an Veronica Ferres' Stimme als „Die Biene“. Hat es die Schauspielerin etwa nochmal in die ProSieben-Show geschafft?

20.19 Uhr: Opdenhövel erklärt die Spielregeln: Es soll heute drei Dreikämpfe geben. Die zwei besten Sänger sindjeweils automatisch in der nächsten Sendung dabei.

20.15 Uhr: Die Show ist eröffnet!

20.11 Uhr: Bei „Galileo“ verriet Matthias Opdenhövel bereits, dass „Das Küken“ gleich den Anfang macht.

19.34 Uhr: In weniger als einer Stunde geht das Rätselraten um die „The Masked Singer“-Kandidaten 2021 in die zweite Runde. In der ProSieben-App vermuten 37 Prozent der Fans weiterhin Luke Mockridge unter der Maske von „Der Dinosaurier“. Ob sich dieser Verdacht heute Abend bestätigen lässt?

18.24 Uhr: Unter der Maske von „Der Flamingo“ soll „Bild“ zufolge niemand Geringeres als Paradiesvogel Ross Antony stecken. Zugegeben, der sympathische Musiker passt wirklich hervorragend in die Rolle des glitzernden Vogels.

16.05 Uhr: Auch Showmaster Thomas Gottschalk wird laut „Bild“ unter einer der Masken vermutet. „Das Quokka“ erinnere sehr an den goldenen Haribo-Bärchen, der an der Seite des 70-Jährigen berühmt geworden ist. In einem Einspieler seien auch noch Gummi-Würmer zu sehen. Hat sich Gottschalk damit schon verraten?

Und auch die Goldkette des „Quokkas“ könnte ein weiterer Hinweis sein. Die Initialen „TMS“ werden zwar als Abkürzung für „The Masked Singer“ genutzt, jedoch lassen sich die Buchstaben auch in Gottschalks Namen wiederfinden.

Thomas Gottschalk. Foto: imago images

14.30 Uhr: Verrät diese geheime Facebook-Liste bereits alle „The Masked Singer“-Stars? Laut „Bild (Bezahlinhalt)“ soll es eine Liste geben, die zu jedem Kostüm einen Promi nennt.

Darin wird beispielsweise für die Schildkröte Sänger Thomas Anders, für das Einhorn Schauspielerin Nora Tschirner und für den Stier Sänger Guildo Horn genannt. Ob die Liste stimmt. Unklar.

12.40 Uhr: Er ist das erste Kind zweier vorheriger Kostüme. Der Monstronaut. Doch wer versteckt sich unter dem Kostüm?

Bei Instagram wird gerade ein neuer Name diskutiert. Thore Schölermann soll unter der Maske stecken. Kann das sein?

8.15 Uhr: Das sind ja schon wieder irre Gerüchte, die sich um die Kandidaten ranken. So wird nun diskutiert, ob „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi in einem der Kostüme stecken könnte.

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

In einer Fragerunde bei Instagram darauf angesprochen, sagte der Ex-Mann von Sarah Lombardi: „Super Format finde ich persönlich. Es macht Spaß und ist sehr unterhaltsam.“

Er sei sogar schon gefragt worden, ob er nicht mitmachen wolle. Seine Antwort: „Irgendwann mal vielleicht.“

8 Uhr: Und da ist auch schon die erste Frage beantwortet. Traditionell erst kurz vor der Show verrät „The Masked Singer“-Sender ProSieben, wer denn neben den Stamm-Juroren im Rateteam sitzen wird.

Diese Woche hat man sich Verstärkung bei Sat.1 geholt. So wird „The Voice Kids“-Juror und „Fanta 4“-Legende Smudo neben Ruth Moschner und Rea Garvey Platz nehmen. Gerüchte, dass Smudo unter einer der Masken steckt, dürften damit also bereits in Folge 2 verstummen.

Hat er sich etwa schon verraten? Ein falsches Wort und schon kocht die Gerüchteküche hoch. So wie bei DIESEM Promi.