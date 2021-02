„The Masked Singer“: Neues Jury-Mitglied – ER heizt die Gerüchteküche an

Willkommen zu Runde 2. Am Dienstagabend startet die zweite Liveshow von „The Masked Singer“. Nachdem in der vergangenen Woche Kathrin Müller-Hohenstein aus der ProSieben-Show ausschied, wird nun wieder heiß diskutiert.

Wer steckt wohl unter den Masken von „Das Quokka“, „Die Schildkröte“ und Co.? Wir sind für dich in unserem „The Masked Singer“-Liveblog dabei.

8.15 Uhr: Das sind ja schon wieder irre Gerüchte, die sich um die Kandidaten ranken. So wird nun diskutiert, ob „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi in einem der Kostüme stecken könnte.

Das sind die deutschen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (2019): Max Mutzke alias „Der Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck alias „Das Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Lombardi alias „Das Skelett“

In einer Fragerunde bei Instagram darauf angesprochen, sagte der Ex-Mann von Sarah Lombardi: „Super Format finde ich persönlich. Es macht Spaß und ist sehr unterhaltsam.“

Er sei sogar schon gefragt worden, ob er nicht mitmachen wolle. Seine Antwort: „Irgendwann mal vielleicht.“

8 Uhr: Und da ist auch schon die erste Frage beantwortet. Traditionell erst kurz vor der Show verrät „The Masked Singer“-Sender ProSieben, wer denn neben den Stamm-Juroren im Rateteam sitzen wird.

Diese Woche hat man sich Verstärkung bei Sat.1 geholt. So wird „The Voice Kids“-Juror und „Fanta 4“-Legende Smudo neben Ruth Moschner und Rea Garvey Platz nehmen. Gerüchte, dass Smudo unter einer der Masken steckt, dürften damit also bereits in Folge 2 verstummen.

Hat er sich etwa schon verraten? Ein falsches Wort und schon kocht die Gerüchteküche hoch. So wie bei DIESEM Promi.