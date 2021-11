„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“: Er soll „Mülli Müller“ sein

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Die Fans mussten auf diese „The Masked Singer“-Figur lange warten. Mittlerweile ist Mülli Müller aka „Die Mülltonne“ aber zum echten Highlight in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ geworden.

Wer versteckt sich unter der Maske von „Mülli Müller“ bei „The Masked Singer? Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Bis zum Showbeginn war die „The Masked Singer“-Maske für die Zuschauer geheim gehalten worden. Dann die große Überraschung: Plötzlich rollte eine Mülltonne auf die Bühne. Unter der Klappe kam ganz unerwartet „Mülli Müller“ zum Vorschein. Seitdem mausert sich das flauschige Müllmonster zum Publikumsliebling bei den „The Masked Singer“-Zuschauern.

„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter dem Kostüm?

Doch das war noch nicht alles, denn: Aus der Mülltonne stieg eine ziemlich knuffige Gestalt, die auf den Namen „Mülli Müller“ hört. Nur kurze Zeit nach dem ersten Auftritt der „Mülltonne“ wurde sie auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „The Masked Singer“ vorgestellt.

Und das neue Kostüm scheint bei den Zuschauern ziemlich gut anzukommen: „Das ist ja mal ne Überraschung. Wahnsinn“, „Oh mein Gott ist das niedlich“ oder „Wie süß ‚Mülli‘ ist“, heißt es in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Das sind die Indizien für „Die Mülltonne“:

Geht auf Recycling-Partys

Liebt es zu singen

Hat ein Mülli-Mobil

Will die Welt verbessern

Plastik findet er doof

für ihn ist Mülltrennung wichtig

Mehrweg statt Einweg

Sein Motto: „Umweltschutz, Erde retten“

plädiert für Mehrweg anstatt Einweg

ist Selbstversorger, hat Gemüse aus eigenem Anbau

er pflanzt Bäume, damit die Erde wieder atmen kann

Man sieht Solarlampen am Baum

ist ein Unikat und verrückt

er stiehlt allen die Show

kämpft für eine gute Sache

Blubber-Wasser kommt als Insider vor

„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“ kommt gut bei den Zuschauern an

Auch bei der Jury kam „Die Mülltonne“ ziemlich gut an. Doch wer könnte sich hinter dem flauschigen Kostüm nur verbergen? Die Jury hat da so ihre Vermutungen.

Die Tipps der Fans:

Johannes Oerding

Alexander Klaws

Smudo

Nina Hagen

Samu Haber

Dabei fielen die Namen Johannes Oerding (Sänger), Nina Hagen (Sängerin) und Campino (Sänger). Doch sicher ist sich eigentlich niemand.

Wer steckt im Kostüm von „Mülli Müller“? Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Ähnlich geht es auch den Zuschauern, die fleißig rätseln. Ist es Johannes Oerding, oder doch Wincent Weiss oder vielleicht sogar Ian Hooper? Auch Smudo ist hoch im Kurs. Genau so wie Alexander Klaws. Ganz so viel Einigkeit wie bei anderen Kostümen herrscht bei „Mülli Müller“ aber noch nicht.

Wer steckt bloß unter der Maske des „The Masked Singer”-Kandidaten „Mülli Müller”? Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Einer scheidet nach der vierten Folge in jedem Fall bei den Spekulationen aus: ProSieben-Star Joko Winterscheidt war gleichzeitig bei „Wetten, dass...?!“ im ZDF zu sehen, konnte also unmöglich bei seinem Sender auf der Bühne stehen.

Dafür war der ProSieben-Comedian im Halbfinale selbst im Rateteam – und sprach sich dabei für Smudo als möglichen Mülli-Müller-Star aus.

„The Masked Singer“: Diese Masken sind bereits gefallen

